Limoges : Campagne de vaccination sans rendez-vous des étudiants, ce lundi

Etudiants limougeauds, c'est pour vous. Une campagne de vaccination aura lieu ce lundi après-midi à Limoges, pour vacciner, sans rendez-vous, les étudiants volontaires à la résidence CROUS Camille Guérin. Au total, une centaine de doses est prévue.

Cette campagne est organisé par la Croix Rouge de Haute-Vienne : "On s'attend à avoir du monde vu les annonces gouvernementales de la semaine dernière", se projette Ludivine Ceyral, infirmière départementale à la Croix Rouge en Haute-Vienne. "Cela nous permet de vacciner toutes les personnes qui n'ont pas accès aux centres de vaccination et ceux qui restent au CROUS cet été." La Croix Rouge prévoit d'ailleurs de revenir à la fin de l'été, pour injecter les deuxième dose.

J'ai envie de passer des vacances tranquilles

Le dispositif intéresse au delà de ce que l'association avait prévu. Mélody, étudiante à Limoges est partie en vacances, et pourtant elle a fait le choix de revenir exprès, ce lundi. "Là où je suis, en Vendée, les centres de vaccination sont saturés donc autant que je retourne à Limoges ! En plus, c'est pour nous les étudiants."

Elle a décidé de sauter le pas et tendre le bras, mais c'est un peu à contrecœur. "Je suis pas pour qu'on me force à me vacciner mais j'ai envie de passer des vacances tranquilles, sereines, et pas être angoissée. Je retourne donc à Limoges, j'en ai pour 3h30 de route", explique-t-elle. Et 7h aller retour.

Info pratique