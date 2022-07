Ukraine : Ce vannier part seul aider des familles au front, à bord de son estafette

Mercredi 13 juillet, Emmanuel Puybonnieux quittera Aixe-sur-Vienne pour un voyage humanitaire en Ukraine. C'est à bord de son estafette de 1973, que ce vannier de profession compte se rendre à Kharkiv, une ville à l'Est du pays, et à 30 km du front.

Tout plaquer pour partir en Ukraine. C'est le choix de ce limousin de 53 ans. Mercredi 13 juillet, le moteur d'Emmanuel Puybonnieux gronde depuis Aixe-Sur-Vienne, direction l'Ukraine. Un voyage humanitaire, dans la ville de Kharkiv, au plus près du front, "à 70km de la frontière russe, là où les associations ne peuvent pas se permettre de se rendre."

Le déclic

Ce voyage, Emmanuel a toujours voulu le faire. Sa grand-mère, était originaire de Ternopil, une petite ville à l'Ouest de l'Ukraine. Quand la guerre a éclaté, le 24 février dernier, partir est devenu une évidence : "Ce sont des ancêtres que je n'ai pas connus. Je ne fais pas de politique, je ne suis pas militaire, mais aider les gens comme moi, les petites gens, c'est ça qui me tient à coeur."

Une préparation de trois mois

Après avoir perdu son entreprise, plus rien ne retennait ce vannier-osiériste de profession. " Je travaille ici depuis 2004, j'en connais du monde !" Si cette décision a été prise sur un coup de tête, le bonhomme prépare son voyage depuis déjà trois mois. Fort de sa notoriété, l'Aixois lance un appel aux dons sur Facebook, et ça marche.

" J'ai reçu beaucoup de soutien, et des personnes se sont mobiliées d'un peu partout. On m'a fait cadeau du contrôle de ma treutreu par exemple! " Sa "treutreu", ou l'estafette de 1973, avec laquelle il compte parcourir 7 000 km. " On a sauvé de la mort ce véhicule, et j'ai réparé tout ce que je pouvais seul. Alors, je n'ai pas la prétention de sauver l'Ukraine mais si je parviens à arriver là-bas, notamment grâce aux gens formidables qui me soutiennent, _ça sera un beau symbole._"

700 kg de vivres

Dans son immense coffre, 700 kg de vivres achetés grâce aux dons pour des familles sur place. "De la nourriture, quelques jouets pour enfants, ou encore des toiles de tentes pour dormir au sec, je sais que ça va être efficace à ceux qui en ont besoin."

Ce coffre comportera 700 kilos de vivres. Un projet rendu possible grâce aux dons des particuliers mais aussi de certaines enseignes. © Radio France - Salomé Pineda

On me demande souvent si c'est du courage ou de la folie, je réponds que c'est un peu des deux."

La boule au vente, connaît pas. " Il n'y a pas de raison que ça se passe mal... Ils ont autre chose à faire que de canarder une estafette", lance-t-il la voix pleine d'entrain. "On me demande souvent si c'est du courage ou de la folie, je réponds que c'est un peu des deux." À chaque étape, cet ex-champion d'Europe de vannerie a un point de chute. Direction Paris, Berlin, la Pologne et enfin l'Ukraine.