Limoges : ces restaurateurs qui proposent leurs plats de fêtes à emporter

C'est une décision du gouvernement : les restaurants seront fermés en ces fêtes de fin d'années. Mais, certains ne se démoralisent pas et proposent des plats spécial "fêtes" à emporter pour Noël et le Nouvel An. Exemple chez un professionnel à Limoges.

Les fêtes seront un peu moins animées dans nos rues cette année. En cause, cette décision du gouvernement de fermer les restaurants jusqu'au 20 janvier prochain, sans toutefois le garantir. En attendant, pour toute une profession, il a fallu se réorganiser pour faire face à l'absence de revenus durant cette période. "Les fêtes de fin d'année sont une période de grande fréquentation" confirme Marie-Claire Michelon, la co-gérante du restaurant Pont Saint-Etienne à Limoges.

Dans cette enseigne en bord de Vienne, les plats à emporter ne sont pas une nouveauté. Ils sont proposés depuis le premier confinement. Mais, forcement en ces temps de fêtes, ils ont été légèrement adaptés, nous détaille le chef Sylvain Antoni, maître-restaurateur au Pont-Saint-Etienne. "Pour Noël, en entrée, on propose une tartelette de saint-jacques avec une crème de panais et des clémentines grillées à la flamme, suivi d'un filet de boeuf et sa brunoise de légumes. Et puis, en dessert, ce sera un biscuit aux amandes, pannetone perdu et une mousse nougat et fruits secs"

Les menus de fêtes du chef Sylvain Antoni, maître-restaurateur au Pont-Saint-Etienne à Limoges Copier

Complet pour Noël

Mais ne cherchez plus à réserver ce menu. Le Pont-Saint-Etienne n'en propose plus à la commande. C'est,en d'autres termes, "complet". Preuve que les clients recherchent un peu de féerie pour ces jours de fête. "Ils cherchent à se faire plaisir", nous confirme Marie-Claire Michelon. "Des clients fidèles ont même réservés pour les deux occasions, au Nouvel An comme à la Noël".

Les clients veulent passer un bon moment gustatif estime Marie-Claire Michelon, co-gérante du Pont-Saint-Etienne Copier

Voilà qui va aider à payer les factures, en quelque sorte, estiment les deux gérants. Ils en profitent également pour remercier leurs clients. "Les fêtes sont traditionnellement un moment de générosité" dit la patronne, et ces commandes "nous aident à garder des perspectives et de l'optimisme pour le début de l'année prochaine" estime-t-elle.