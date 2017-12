Limoges vient de dévoiler lors d'une réunion publique les résultats de l'enquête réalisée auprès des consommateurs pour connaitre leurs comportements et leurs attentes et élaborer ainsi une stratégie pour dynamiser le centre ville. Le shopping reste en bonne place dans les motifs de fréquentation.

Limoges, France

La très grande majorité des personnes interrogées vient avant tout dans le centre ville de Limoges pour les sorties dans les bars et les restaurants, c'est l'un des résultats que révèle l'enquête menée auprès de prés de 1800 personnes par la ville et la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges. Un échantillon dont la moitié dit aussi fréquenter l'hyper centre pour des achats vestimentaires.

La périphérie davantage plébiscitée pour les gros achats

Mais dés qu'il s'agit d'ameublement et de décoration, c'est en périphérie que 60 % des consommateurs se rendent. Une périphérie où un tiers des personnes sondées achètent aussi des produits frais. D'ailleurs à la question fréquentez vous les halles centrales ? les deux tiers n'y vont pas et la première raison invoquée ce sont les prix pratiqués.

Une fréquentation du centre ville qui reste stable mais pas par tous

Pour se rendre en ville ils sont un sur deux à prendre leur voiture et la plupart disent préférer se garer en surface plutôt que dans des parkings souterrains. Si la fréquentation du centre par les limougeauds reste stable, en revanche elle est en baisse pour ceux qui résident hors de l'agglomération. Mais l’enquête avait aussi pour mission de connaitre les attentes des consommateurs. Et ceux qu'ils veulent avant tout, c'est plus de diversité dans les enseignes. Arrive en deuxième position des espaces publics embellis ... et ça tombe bien car 2018 sonnera le coup d'envoi du réaménagement de la place de la république et de la rénovation des Halles centrales.