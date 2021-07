Pass sanitaire : les supporters du Limoges CSP disent "oui" pour voir un Beaublanc complet

Le pass sanitaire devrait être de nouveau d'actualité en début de saison prochaine. Si en France, certains groupes de supporters appellent au boycott, les supporters du Limoges CSP se plieront à cette exigence. Tous veulent voir de nouveau Beaublanc plein et en fusion.

La campagne de réabonnement a débuté ce mercredi 28 juillet pour les Ultras Green de Limoges. Tous ont répondu présents. Alors que du côté de Montpellier, les groupes de supporters ont publié un communiqué commun pour dire non au pass sanitaire, les supporters limougeauds ne sont pas sur la même longueur d'onde.

Revoir Beaublanc en effusion

Pour Nicolas, en charge des percussions chez les UG, le pass sanitaire obligatoire pour rentrer dans les stade l'a décidé à se faire vacciner plus vite : "J'ai déjà fait ma première dose, la deuxième est prévue pour début août. On peut dire que j'ai anticipé sur ce que je voulais faire car sinon je ne pouvais pas voir de match. Je veux rentrer au stade, il y a juste ça qui m'importe après le reste je m'en fous."

Mallo reprend aussi sa carte chez les UG. Pour lui, le pass sanitaire doit permettre de revivre des grandes soirées avec le Limoges CSP. L'idée de pouvoir de nouveau vivre sans jauge grâce au pass ravit ce supporter de la première heure : "Clairement, Beaublanc plein, ça peut changer le cours d'un match. On n'a pas trop profité à fond ces dernières saisons. Moi j'ai le Limoges CSP dans le sang, j'y vais depuis que je suis tout petit, je ne me vois pas ne pas aller voir le CSP."

"On va enfin tous pouvoir revenir"

Le Limoges CSP avait déjà mis en place le pass sanitaire en fin de saison dernière mais les jauges étaient toujours d'actualité. Elles ont pris fin officiellement le 30 juin. Du côté des Eagles, Jean-Louis Chanter, le président du groupe de supporters, est lui aussi ravi.

Pour ce dirigeant, à la tête du bar le Alley Hoop, le pass sanitaire est l'unique solution : "Il y aura toujours certains qui viendront rechigner mais, à la fin, ils auront leur pass comme tout le monde. On va enfin pouvoir tous revenir à Beaublanc, quand je dis tous, c'est tous. Les supporters, les spectateurs et les gens qui aiment le Limoges CSP et qui vivent autour de ce club." Jean-Louis Chanier souhait revoir un Beaublanc en effervescence pour "une grande saison".

Ces deux dernières années, on n'a pas pu profiter à fond avec cette crise et aussi les résultats de l'équipe qui n'étaient pas là. Beaublanc c'est une marmite, c'est un chaudron, chacun utilisera le qualificatif qu'il veut mais Beaublanc est tout simplement magique !"

Il faudra encore être patient avant de voir un Beaublanc en feu. Le premier match de la saison à domicile sera au milieu de la première semaine d'octobre avec la réception de Bourg-en-Bresse.