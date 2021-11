Limoges - De terrasses temporaires à des terrasses permanentes dans le centre ville ?

Dans notre chronique Grand Angle ce mercredi, nous nous penchons sur les terrasses temporaires installées dans le centre ville de Limoges pour aider les restaurateurs à faire face à la crise sanitaire et économique. Elles ont été enlevées le 31 octobre après avoir bien aidé les professionnels concernés. "Au début, on a pu rouvrir qu'avec les terrasses donc ça nous a permis de travailler et rouvrir tout de suite. Et puis les gens aiment bien manger dehors dès qu'il fait beau donc ça emmène une clientèle supplémentaire. Ça valait vraiment le coup" explique Delphine Blanc, la gérante du restaurant Au Coin des Halles dont la terrasse éphémère était installée sur des places de stationnement dans le bas de la rue d'Aguesseau.

On aurait eu que l'intérieur, je pense que ce serait déjà plié pour notre entreprise - un restaurateur

Ces terrasses temporaires ont même été vitales pour les jeunes établissements comme le restaurant Martin Comptoir, ouvert à l'été 2020 juste après le 1er confinement rue Lansecot, au pied des Halles Centrales. Cette rue est devenue piétonne à des horaires fixes pour permettre aux restaurateurs de travailler sur la voie publique. "On avait vraiment des normes drastiques à l'intérieur donc on ne pouvait pas faire beaucoup de couverts. Forcément, ça nous a fait gagner un nombre de places considérable au niveau de la capacité totale de l'établissement. Ça nous a permis de s'en sortir. On aurait eu que l'intérieur, je pense que ce serait déjà plié pour notre entreprise" assure sans détour Martin Dumas, le Chef et patron du restaurant.

Les terrasses temporaires de retour en mai prochain ?

Au bar tabac le Picpus, place des bancs, la terrasse temporaire a aussi eu beaucoup de succès. "C'était un des indispensables pour tout restaurateur ou bar, les gens ayant des difficultés à re rentrer dans les établissements avec toutes les mesures mises en place. Et une terrasse, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, il y a toujours des fidèles pour boire le sacro saint café clope dehors. Il y a toujours eu quelqu'un en terrasse" développe le patron Dominique Chantergros. Des commerçants qui souhaitent tous un retour de ces terrasses dès que possible. "Normalement, ça devrait être prolongé tous les ans, de mai à octobre" avance Delphine Blanc. Et si la mairie allait beaucoup plus loin en rendant ces terrasses permanentes ? C'est en tout cas ce que souhaite le maire de Limoges.

Que chacun paye le prix de ce qu'il utilise dans le domaine public - le maire de Limoges

Pour Emile Roger Lombertie, il faut qu'elles deviennent des terrasses permanentes pour les commerçants qui en feront la demande. Mais si elles sont installées sur des places de stationnement, il devra y avoir une compensation. "Que pour tous ceux qui sont installés sur des places de stationnement, il y ai une couverture de la rentrée d'argent du stationnement par la location des terrasses" prévient l'élu. Sachant que le tarif, plus symbolique qu'autre chose pendant la crise, sera revu à la hausse. "Nous allons revenir à un paiement qui corresponde pour que chacun paye le prix de ce qu'il utilise dans le domaine public" explique Emile Roger Lombertie qui souhaite aussi harmoniser les tarifs avec les autres utilisateurs, comme les commerçants ambulants sur les marchés.

La rue Lansecot entre les Halles et la place des Bancs devrait devenir entièrement piétonne

Avant d'aller plus loin dans la multiplication des terrasses permanentes, Emile Roger Lombertie veut en parler aux premiers intéressés. Des commerçants évidemment pas insensibles à ces évolutions positives pour leurs commerces et pour l'ambiance en général dans le centre ville de Limoges. Dans la même logique, la rue Lansecot qui compte actuellement deux restaurants, Martin Comptoir et la Femme à Barbe, devrait passer entièrement piétonne en 2024 avec un abaissement des trottoirs comme place de la Motte où se trouve plusieurs commerces et notamment des restaurants le long des Halles Centrales. Cet aménagement interviendrait en parallèle des travaux prévus place des Bancs.