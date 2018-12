Limoges CSP : décès de Frédéric Forte, un an déjà

Limoges, France

A Limoges, personne ne peut oublier la soirée du 31 décembre 2017. Ce soir-là, beaucoup de limougeauds avaient la tête dans les préparatifs du réveillon, quand ils ont été saisis par une terrible nouvelle : le décès soudain de Frédéric Forte, le Président du Limoges CSP, à l'âge de 47 ans.

Cette disparition, brutale et prématurée, avait donné lieu à une onde de choc allant bien au-delà du milieu sportif. Les jours suivant avaient vu se succéder les hommages à Fred Forte, notamment le samedi 6 janvier, où les limougeauds étaient invités à venir saluer une dernière fois, à Beaublanc, celui qui avait fait les grandes heures du club, d'abord en tant que joueur, puis plus tard en tant que Président. Frédéric Forte avait repris, en 2004, les rênes d'un CSP moribond, le ramenant au top du basket en français en remportant les championnats de Pro A en 2014 et 2015.

Du charisme, de l'énergie, de la détermination - François Peronnet, coach du Limoges CSP, à propos de Fred Forte

Un an après cette tragédie qui avait secoué tout le Limousin, et au-delà, tout le sport français, tout le monde pense forcément, en ce dernier jour de 2018, à cette disparition soudaine et à cet homme hors-normes. "C'était un personnage" explique ce lundi François Peronnet, l'actuel coach du CSP, arrivé au club six mois avant la disparition de son Président, et qui garde en mémoire le souvenir d'un homme unique dans le monde du basket français. "Un personnage avec du charisme, de l'énergie et de la détermination. C'est quelque chose de rare", poursuit-il au micro de France Bleu Limousin.

L'hommage des supporters limougeauds à Frédéric Forte, le 3 décembre dernier à Beaublanc © Radio France - Nicolas Blanzat

Le 3 décembre dernier, l'équipe de France de basket était venue jouer au Palais des sports de Beaublanc à Limoges pour une soirée-hommage à Frédéric Forte (photo), en clôture de sa campagne de qualification pour la coupe du Monde 2019. Un ballon de cristal, saluant l'oeuvre de Frédéric Forte, avait été remis par Jean-Pierre Suitat, Président de la Fédération Française de Basket, à ses proches : sa femme Céline et deux de ses filles présentes ce soir, dans un Palais des sports de Beaublanc gagné par l'émotion.