Les rencontres de la sécurité intérieure se sont achevées ce samedi avec " le village de la sécurité" à l'ancienne Caserne Marceau. L'occasion pour les policiers et les gendarmes de faire connaître les différents aspects de leurs métiers et rencontrer ceux qu'ils protègent.

Limoges : démonstration de force de la police et de la gendarmerie aux "rencontres de la sécurité"

Policiers et gendarmes ont multiplié les démonstrations à la Caserne Marceau à Limoges à l'occasion des rencontres de la sécurité. Ici avec Hilton, chien spécialisé dans la détection de stupéfiants.

Limoges, France

Les rencontres de la sécurité intérieure se sont achevées ce samedi à Limoges. Organisées par le Ministère de l'intérieur partout en France, ces journées ont pour but d'aller à la rencontre et d'échanger avec celles et ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. Parmi eux, les forces de l'ordre qui ont multiplié ce samedi les démonstrations dans le "village de la sécurité" qui se tenait dans l'ancienne Caserne Marceau. L'occasion de faire changer le regard de la population, faire connaître la diversité des métiers mais aussi ... de recruter.

Ne pas réduire le gendarme aux contrôles de vitesse et d'alcoolémie

Présents en nombre les gendarmes ont montré les différents aspects de leurs métiers à terre ... comme dans les airs puisque la Section Aérienne Gendarmerie a fait plusieurs démonstrations avec l'hélicoptère basé à Limoges-Bellegarde et en coopération avec l'équipe cynophile et le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie.

Aux manettes de l'hélicoptère, le Chef d'Escadron Roblain pour qui ces journées permettent de changer le regard de la population sur le métier de gendarme. "La plupart du temps, dans l'esprit des gens, le gendarme c'est celui qui mesure les excès de vitesse ou l'alcoolémie." explique-t-il avant d'ajouter " Les gens sont étonnés de savoir que l'on participe à de la recherche de personne, qu'un gendarme est aussi là pour mener à bien une enquête et interpeller une personne pour ensuite la conduire devant un magistrat" .

L'hélicoptère, "écureuil", de la Gendarmerie est basé à Limoges-Bellegarde. Il mesure près de 11 mètres de long et près de 3,20 mètres de hauteur. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les gendarmes de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière ont eux présenté leurs motos qui peuvent monter à 300 km/h et le public a également pu rencontrer des membres de la gendarmerie mobile, spécialisée dans le maintien de l'ordre.

Avoir un rapport plus décontracté avec la population

La police municipale et la police nationale ont, quant à elles, montré leur matériel mais aussi leur quotidien. Les plus curieux ont pu échanger avec des membres du SRPJ, le Service Régional de la Police Judiciaire en particulier sur la question de la cybercriminalité. Mais la police a aussi évoquer son quotidien à travers des démonstrations comme celles de leurs équipes cynophiles. Petits et grands ont ainsi pu observer Hilton, le chien de la police nationale spécialisé dans la recherche de stupéfiants.

Hilton est un chien de la brigade canine de la police nationale, spécialisé dans la détection de stupéfiants. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ce type de journée est un moment important souligne le Brigadier Roger " C'est une façon d'avoir un contact un peu moins professionnel, et un rapport un peu plus décontracté avec les gens" confie-t-il avant de poursuivre " Les question qui reviennent le plus c'est sur le chien, sur la vie du chien mais aussi comment on fait pour entrer dans la police, pour devenir maître-chien".

Car au delà de faire découvrir leur quotidien, les forces de l'ordre étaient également présentes pour faire connaître la diversité des métiers qu'elles proposent. Une partie du "village de la sécurité" était d'ailleurs entièrement consacré au recrutement à la fois pour la police, la gendarmerie mais aussi l'armée.