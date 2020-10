Limoges : derniers sorties ce samedi avant le début du couvre-feu

Fabien range sa terrasse. Ce serveur est satisfait de cette première soirée juste avant le couvre-feu."Les Limougeauds ont joué le jeu. Nous avons eu du monde avant 21h, et là, à 15 minutes du couvre-feu, pas la peine de pousser les gens vers la sortie l'établissement est vide."

Avec les bars qui ferment, un groupe de trois étudiants rentrent, un pack de bières sous le bras. "On va faire la fête à la maison, explique l'un d'eux, On n'est pas inconscient. On est juste cinq ce soir, mais du coup on va tenir jusqu'à six heures du matin" D'autres ne feront pas la fête ce soir, c'est le cas de Garance. " Nous les étudiants on avait fini les cours ce vendredi soir. Je suis un peu blasée mais bon au moins on va bien se reposer pendant ces vacances."

Certains se pressent comme Thibaut. Il sort du restaurant. "Je me suis bien organisé ce soir. J'avais réservé une table pour 19h20 afin de rentrer à l'heure... Mais bo,, j'ai pas eu le temps de prendre un dessert."

21h. Il ne reste plus grand monde dans les rues. Les cuisiniers comme Marc rentrent. "Je débauche juste, j'ai pas envie d'avoir de problème, sourit le jeune homme, Il est 21h10, on va accélérer un peu." Ce premier soir de couvre-feu a bien été respecté dans le centre-ville limougeaud.