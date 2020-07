Limoges : des agents de la CAF donnent des congés pour la recherche médicale et à la Croix-Rouge

Ils avaient pris un peu d'avance ! Alors que la loi permettant aux salariés de donner leurs congés aux soignants, en les transformant en chèques-vacances, a été validée ce jeudi par l'Assemblée nationale, des salariés de la CAF de Limoges en étaient déjà à la remise du chèque. Des chèques en fait, puisque deux chèques de 12 000 euros ont été remis : un à la Croix-Rouge et l'autre à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Tout a commencé pendant le confinement, les 180 salariés de la Caisse d'allocations familiale limougeaude ont reçu un mail de la direction (l'idée avait été soufflée par des salariés) leur demandant s'ils seraient favorables à faire dons de jours de congés aux personnes mobilisées en première ligne pendant l'épidémie de Covid-19. Puis, plusieurs autres mails, leur proposant de choisir à qui ils voulaient donner. Sont sélectionnées la Croix-Rouge, pour son soutien aux plus vulnérables, et l'Inserm, pour encourager ses recherches sur le virus.

Un tiers des agents ont donné un, deux, ou trois jours de congés

"On avait plutôt l'idée de donner à une association sur la recherche", explique Virginie Queraud, qui a fait don de deux jours de RTT. On a vu qu'il y avait déjà des dons pour les soignants, des primes, et surtout, que ce n'était pas une demande de leur part". "On pensait que dans le budget d'un CHU, 24 000 euros ce serait une goutte d'eau", reprend le directeur-adjoint de la CAF, Sébastien Blanchard. On a donc décidé de rester dans des structures plus modestes, dans les orientations que les salariés nous avaient données".

Et quelques mois plus tard, les chiffres sont là. 65 agents sur 180 ont donné, ce qui représente au total 94 jours de congés épargnés (1,4 par salarié en moyenne). La CAF les a valorisé à 24 000 euros et a donc remis deux chèques de 12 000, ce vendredi. "On ne savait pas du tout à quoi s'attendre, admet Sébastien Blanchard. Au niveau de la direction, on trouve que c'est un très beau résultat. 65 sur 180 agents, c'est un signal fort, d'autant qu'on a des agents qui ont des situations familiales compliqués".

Ça coulait de source de faire des dons à des associations qui étaient en première ligne

"On était dans des conditions de travail privilégiées, et ça coulait de source de faire des dons à des associations qui étaient en première ligne, reprend Virginie Queraud. Je n'ai pas du tout vu cela comme un renoncement".

Bon, il ne faudra pas oublier de le signer ce chèque.... © Radio France - Thomas Coignac

Et, chèque géant en main, comme un gagnant de loto, Laurent Delpy, directeur de recherche au CNRS, et représentant de l'Inserm est ému de ce geste. Il pensait qu'il s'agissait d'un don de la CAF, et pas de ses salariés. "On ne promet pas de vous trouver un vaccin, mais on va essayer", rigole-t-il avec les salariés. "C'est tout à fait exceptionnel ! "souligne-t-il. Avec ces 12 000 euros, un don rare pour l'Inserm, il va "acheter des réactifs pour travailler en laboratoire pour mimer l'infection par le virus et essayer de développer des anticorps". Mais il a déjà dit qu'il reviendrait expliquer aux salariés ce qu'il a fait avec l'argent de leurs jours de congés.