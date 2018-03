Limoges, France

Des artistes limougeauds, habitués ou pas de la scène du Café littéraire à Limoges, se sont retrouvés vendredi soir devant la BFM, pour dénoncer la fermeture récente et sans préavis du Café littéraire.

"On est un peu les otages de ce conflit entre la Mairie et le gérant de l'établissement" a expliqué Joël Issadjy, artiste limougeaud. Avec cette fermeture soudaine, "nous n'avons plus de petite salle à Limoges", a-t-il déploré, "surtout après la fermeture de la Fourmie" il y a plus d'un an. "Il devient très difficile de se produire à Limoges en spectacle intimiste, style café-concert" a-t-il conclut.