Limoges : des coursiers solidaires proposent leurs services pendant le confinement

Ils sont jeunes, ils ont la forme, ils ont un vélo et ils proposent leurs services. En cette période de confinement - et d'isolement pour certains - un collectif de coursiers solidaires vient de se monter à Limoges. Courses, lettre à poster ou autre besoin, ils veulent apporter de l'aide.

En cette période de confinement, qui rime même avec isolement pour certains habitants, quelques étudiants cyclistes de Limoges ont monté un collectif de coursiers solidaires.

Rendre service pour toutes sortes de courses

Leur proposition : apporter une aide rapide et gratuite aux habitants ne pouvant pas se déplacer. "On n'a pas vocation à se substituer à la famille ou aux voisins mais, en derniers recours, on est là" souligne Alexis, l'un des membres du collectif.

Là pour quoi ? "Pour des courses petites ou grosses, on a des vélos avec des remorques ou des sacoches" précise Alexis, "pour amener une lettre à votre employeur ou à la Poste, et toute autre course de ce genre".

Tous confinés, alors autant s'entraider !

Pour ce collectif, un seul mot : solidarité. "Nous sommes tous confinés, alors autant s'entraider puisque nous n'avons pas tous les mêmes privilèges dans le vie" militent les membres des Coursiers Solidaires.

Pour contacter le collectif : 07 49 48 56 33 ou envoyez un mail à coursierslimoges@protonmail.com