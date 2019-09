Limoges : des immeubles en cours de démolition dans le quartier des Portes Ferrées

Limoges, France

Un chantier spectaculaire a démarré ce jeudi dans le quartier des Portes Ferrées à Limoges. La ville et la communauté urbaine veulent y construire un éco-quartier pour réhabiliter ce secteur qui fait partie des zones prioritaires de Limoges. Mais avant cela, une pelle mécanique a donc commencé à déconstruire trois immeubles datant des années 70, soit 205 logements sociaux dont les habitants ont été relogés ces derniers mois.

L'opération de déconstruction va durer jusqu'à la fin de l'année. Étonnant pour Corinne, qui habite un peu plus loin dans le quartier et qui est venue par curiosité. "On imaginait plutôt une boule qui détruisait les murs d'un seul coup, plus vite !" Mais en réalité, c'est bien une pelle mécanique équipée d'un bras de 23 mètres de haut qui est utilisée pour grignoter progressivement ces immeubles. L'idée d'une destruction avec des explosifs a aussi été écartée car c'était trop cher et trop dangereux, en raison de la proximité d'autres immeubles qui seront eux rénovés. Il faut donc trois à quatre mois pour évacuer les 25.000 tonnes de béton sur le site.

En quelques minutes, des pans entiers de béton sont arrachés de ces anciens logements sociaux du quartier des Portes Ferrées, à Limoges. © Radio France - Nathalie Col

Un éco-quartier conçu en concertation avec les habitants

Corinne, comme d'autres habitants installés aux Portes Ferrées depuis des décennies, reconnaît que "ça fait quelque chose" de voir disparaître ces immeubles. Tous espèrent que ce changement va améliorer le secteur. C'est bien le but de la mairie et de Limoges Métropole qui portent le dossier. Le quartier va totalement changer de physionomie "avec des maisons en accession à la priorité, favorisant les économies d'énergies" précise Emile-Roger Lombertie.

Lors de la concertation publique, la population a également demandé, et obtenu, la création de jardins partagés. Un vaste parc doit compléter le tableau et la végétation sera très présente tout autour des nouveaux logements.

Avec les sécheresses et fortes canicules, nous nous rendons compte que les arbres sont les meilleurs climatiseurs naturels - Emile-Roger Lombertie

Ce futur éco-quartier des Portes Ferrées se veut un exemple des projets à développer dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et de la préservation de l'environnement. Les élus plaident d'ailleurs pour aller encore plus loin, à condition d'obtenir des financements supplémentaires. Le maire de Limoges aimerait notamment installer des panneaux solaires et des récupérateurs d'eau sur les bâtiments.