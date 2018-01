Limoges, France

Limoges rend ce samedi un hommage populaire à Frédéric Forte, décédé dimanche 31 décembre suite à une crise cardiaque à l'âge de 47 ans. Le cercueil du président du Limoges CSP y est exposé toute la journée.

Personne n'aurait jamais pensé qu'un jour Beaublanc porterait si bien son surnom de "cathédrale du basket". Le palais des sports, qui d'habitude hurle et résonne de mille voix, reste ce samedi après-midi plongé dans un silence pudique. Seuls We are the champions de Queen et des musiques italiennes accompagnent le recueillement sur le cercueil de Frédéric Forte, exposé en plein centre du parquet recouvert d'un tapis aux couleurs vertes du CSP.

Toute l'après-midi, les supporters du club sont invités à se recueillir et signer des registres pour laisser un mot.

Le peuple vert est venu rendre un dernier hommage à Frédéric Forte pic.twitter.com/SRBsc6JBGI — France Bleu Limousin (@FBLimousin) January 6, 2018

Silencieusement. Presque religieusement. Les supporters disent adieu à leur président #HommageFredFortepic.twitter.com/ajzpvNHmrV — France Bleu Limousin (@FBLimousin) January 6, 2018

Venir à Beaublanc n'aura jamais été aussi douloureux 🙏😖🏀💚 — CSP Fans Paris (@CSPfans75) January 6, 2018

Livrer des fleurs en plein milieu du stade de Beaublanc pleins avec un pull Punk: FAIT!😓 Un moment solennel, #RIP#FredericForte#CSP#Basket — Sakura-LXIX (@SakuraFujiLXIX) January 6, 2018

La ministre des sports attendue vers 14h

Les supporters, les anonymes, les élus et les dirigeants du CSP Limoges peuvent se recueillir jusqu'à 19h. La ministre des sports, Laura Flessel, est elle attendue pour 14h, en même temps que les anciens coéquipiers de Frédéric Forte de l'épopée de 1993. La presse nationale s'est déplacée pour couvrir l'évènement.

🏀🇫🇷 Jean-Léonard Picot, président du conseil de surveillance du @limogescsp : "Je veillerai à ce que l'équipe dirigeante continue le travail de Fred Forte" 👊 #BFMSport#GrandWeekEndSportpic.twitter.com/lBsiKWb9tc — BFM Sport (@BFMSportTV) January 6, 2018

Plusieurs registres de condoléances

De belles gerbes de fleurs blanches entourent le cercueil de Frédéric Forte. Une couronne forme également le numéro 4, celui de Forte joueur. Des registres de condoléances sont laissés à la disposition du public.

Chacun peut laisser un mot dans les recueils de condoléances #HommageFredFortepic.twitter.com/UO547aLz3C — France Bleu Limousin (@FBLimousin) January 6, 2018

"On a l'impression d'avoir perdu un proche, un grand homme" disent des limougeauds qui sauront à la fin du mois de janvier si le palais des sports de Beaublanc sera renommé du nom de leur président.