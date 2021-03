Limoges : du théâtre à la parade musicale, un samedi de manifestations pour le monde de la culture

Il faut parler de manifestations. Dans le contexte des restrictions sanitaires, impossible aujourd'hui d'assister à des représentations théâtrales ou à des concerts. Alors le monde de la culture a respecté mot par mot les règles du gouvernement : ils ont organisé une manifestation théâtrale et sonore.

"Comment savoir si nous progressons sans public ?"

Ce samedi, au théâtre de l'Union, occupé depuis maintenant plus de neuf jours par des acteurs du monde de la culture en colère, les élèves de deuxième année de l'académie ont protesté avec leurs armes : l'expression théâtrale. Au programme, lecture de textes, danses, mimes, chants, sous le regard ravis de d'autres manifestants (et non spectateurs) venus soutenir la cause.

Pour les étudiants de l'Académie de l'Union, étudier le théâtre au temps du confinement est aujourd'hui très difficile. Hélène est en deuxième année : "Il faut qu'on soit confronté à des expériences de jouer face à un public. On est jeune, c'est pour nous une façon de progresser." Derrière, une de ses camarades, Lucille, rajoute : "On nous dit que l'on n'est pas essentiel alors on est là pour ouvrir notre bouche, et dire au gouvernement que l'on ne va pas se laisser faire".

Un air de rave envahi les rues de Limoges

Mêmes revendications dans l'après-midi dans les rues de Limoges. Cette fois, des collectifs d'artistes se sont donnés rendez-vous pour manifester. Une manifestation sonore. Sur des chars tractés par des véhicules, de grosses enceintes ont rythmé la ville. Pas de public, là aussi il faut parler de manifestants. Ils étaient près de 500 à danser.

Vincent, de son nom d'artiste "FazB" a passé son après-midi derrière les platines : "On est content de voir ce monde. On a besoin de cette culture. Cela permet de développer notre esprit critique. On a besoin de ça aujourd'hui."

Dans la foule, il y a beaucoup d'artistes, dans des situations aujourd'hui extrêmement précaires. "Je vis aujourd'hui avec le RSA, explique Pierre-Charles, un artiste plasticien. Sans les expositions, je ne peux plus vivre de mon métier. Il faut rouvrir les lieux culturels. On est en train de mourir sans aide."

On retrouve aussi beaucoup de jeunes étudiants et lycéens heureux de pouvoir enfin goûter de nouveau à la liberté. Les organisateurs ont proposé du masque et du gel hydroalcoolique aux manifestants toute l'après-midi. Dans cette ambiance de rave, difficile parfois de respecter les gestes barrières mais Simon est persuadé que "ce type de manifestation montre que l'on peut respecter les règles sanitaires."

Déjà, les organisateurs de cette "manif sonore" et les étudiants de l'école de théâtre donnent rendez-vous à d'autres manifestations pour soutenir le monde de la culture.