Limoges : un sondage épingle la ville en tête du classement des passoires énergétiques de Nouvelle Aquitaine

Si l'architecture de ces étroits immeubles attire le regard, y vivre dénature souvent son charme. Au 4e étage d'une bâtisse de la Petite rue du Temple, Mathilde, a réuni tous ses cartons. Après un an de location, elle quitte avec soulagement, son 22 mètres carrés. L'hiver dernier, son petit concon s'est transformé en pièce réfrigérante. "L'hiver, les fenêtres sont tout simplement glacées. Mais le chauffage était tellement peu efficace que j'ai dû allumer mes plaques", raconte ironiquement, l'étudiante la goutte au front sous la fournaise des colombages. Sans surprise, sa facture explose. "Mais je ne m'attendais pas à une telle somme." 300 euros de régulation, soit quasiment l'équivalent d'un mois de son loyer.

De l'argent jeté par les fenêtres mal isolées

L'impression de jeter son argent par les fenêtres mal isolées, n'est pas nouveau. "C'est notamment auprès des copropriétés que l'on a observé ces problématiques", indique Patrick Sapin, directeur de l'ADIL87, association en charge d’informer locataires et propriétaires sur leurs droits.

D'après les données établies par la start-up parisienne NamR, la capitale limousine se situe en tête du classement des passoires énergétiques de Nouvelle-Aquitaine. 40% des locations limougeaudes oscillent entre le orange et le rouge des étiquettes énergétiques - entre E et G.

Quatre fois plus de demandes

Mais face au calendrier de la loi Climat et Résilience, l'ADIL87 enregistre de plus en plus de propriétaires limougeauds prompts à vouloir briser la glace. "L'an passé on était à 2500 consultations environ sur tout ce qui concerne ce sujet, tandis qu'il y a trois, quatre ans nous étions à environ 600 consultations sur cette thématique là."

Une volonté de devenir de bons élèves multipliée par quatre, en raison de la première échéance du 22 août prochain : "date à laquelle ils ne pourront plus augmenter les loyers", précise Patrick Sapin. De A à G, le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment. Depuis le mois de juillet 2021, celui-ci compte à la fois la consommation primaire d’énergie et son impact en terme d’émissions de gaz à effet de serre.

Le meilleur système : pas de système

De son côté, Limoges Métropole confirme la hausse des sollicitations, notamment de la part des propriétaires de logements individuels. Toutefois, les réflexes ne sont pas encore les bons selon Fabrice Simon, conseiller France Renov. "Les propriétaires viennent pour faire des économies d'argent et nous on discute économies d'énergies. Aujourd'hui beaucoup pensent à installer un système de chauffage ou de clim plus performants mais ne règlent pas le problème de fond. Or, le meilleur système c'est pas de système."

À terme, une mauvaise étiquette énergétique finira par de toutes façons coûter plus cher aux propriétaires. À compter du 1er avril 2023, les propriétaires devront établir un audit énergétique avant la vente d'un bien. La loi climat et Résilience prévoit aussi dès 2025 l'interdiction de mise en location des logements G, considérés comme "énergétiquement indécents". Cette interdiction s'étendra aux logements classés F en 2028.