Limoges : environ 100 personnes rassemblées place de la République en soutien aux victimes du séisme au Maroc

C'est l'association des Marocains résidents en France qui a lancé cet appel au rassemblement. Ce lundi soir, près d'une centaine de personnes se sont réunies place de la République à Limoges en soutien aux victimes du tremblement de terre au Maroc qui a fait plus de 2600 morts . Une minute de silence a été observée en hommage aux victimes.

"On voudrait être là-bas, aller aider, mais on ne peut pas alors c'est important de se rassembler pour montrer qu'on est là. Ils ont besoin de nourriture, de vêtements, de médicaments et nous on a tout ce qu'il nous faut ici, donc on donne ce qu'on peut", expliquent quelques manifestants venus en soutien au peuple marocain.

Tous se réjouissent de la solidarité qui s'exprime localement, mais aussi au niveau international . L'association des Marocains résidants en France rappelle également qu'une collecte est en cours à Couzeix, en lien avec la mairie, pour récolter des médicaments, de la nourriture et des vêtements. Une autre collecte a été lancée à Tulle par l'association des musulmans de la commune.

Le conseil municipal de Limoges et le conseil communautaire de Limoges métropole soumettront au vote des aides pour le Maroc les 27 et 28 septembre prochains.

Des membres de la fondation Nour, qui soutient les femmes rurales au Maroc, ont participé au rassemblement en soutien aux victimes du séisme ce lundi à Limoges. © Radio France - Nathalie Col