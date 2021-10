Limoges : Environ 200 manifestants contre le pass sanitaire ce samedi

"On se battra jusqu'au bout." Ce samedi, pour la douzième fois consécutive, environ 200 manifestants sont venus pour s'opposer au pass sanitaire et au vaccin. Après s'être retrouvés place Jourdan, ils ont défilé dans les rues du centre-ville dans le calme. En juillet, la mobilisation réunissait plus de 3000 manifestants.

En toile de fond de ce samedi, l'extension du pass sanitaire aux 12-17 ans. "C'est la porte ouverte au totalitarisme, considère Philippe. Plus personne n'a de liberté, on ne peut plus choisir ce que l'on veut pour sa propre santé. En ce moment je me fais tester. Mais à partir du 15 octobre ce sera payant. Là encore on réduit ma liberté."

Certaines têtes de proue du mouvement limougeaud appellent à bloquer le pays la semaine prochaine, avec entre-autre des opérations escargots prévus sur des grands axes routiers.