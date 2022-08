Limoges : on est pas bien là ? A la "Friche", décontractés...

C'est un peu devenu "the place to be" à Limoges. Sur les bords de Vienne, à Limoges, se déroule depuis presque deux mois et jusqu'au 10 septembre, la "Friche des ponts", un village de "food trucks", ces commerces ambulants d'alimentation, qui proposent chaque soir du mercredi au samedi, des repas sur le pouce et des boissons dans un cadre champêtre et cosy, sur des tables de bois (de récupération parfois), autour d'un bar, sous des guirlandes lumineuses, avec musique et animations.

Cette édition 2022, libérée de toute contrainte sanitaire et avec une météo ultra-favorable, connaît un succès considérable depuis son ouverture. "Environ 1500 personnes en moyenne" par soir, explique tranquillement Benoît Lavalade, co-organisateur de cette manifestation au succès croissant d'année en année. "C'est vraiment multigénérationnel, il y a des gens de tous les âges, de tous les milieux, beaucoup de familles avec des enfants qui peuvent galoper en toute sécurité, en toute liberté", poursuit-il.

Un petit air de guinguette qui n'a rien à envier à celles des bords de Seine à Paris. "On est sur un petit salon de jardin en palettes", décrit Lyndsay "c'est sympa, on est bien installés" dit-elle, tandis que son ami Quentin apprécie "ces arbres qui font un peu campagne, ces guirlandes, à la bonne franquette".

Moment de détente après le travail pour Morgane, Emilie et Romain © Radio France - Alain Ginestet

Romain, Morgane et Emilie sont venus, eux, après le travail, entre collègues. "L'ambiance est très sympathique, les food trucks sont sympas, il y a du choix, la bière est plutôt bonne" résume le premier, la seconde retenant "le cadre", et Emilie "vient régulièrement, pour profiter des bords de Vienne, de la nature, de la fraîcheur, donc c'est cool".

Pendant trois mois, c'est un petit festival tous les jours

Mais certains soirs, il faut savoir s'armer de patience devant certains food-trucks, comme celui de Romane. Certains soirs, "on eu une queue de cinq mètres durant une heure et demi, il y a de l'ambiance" indique le jeune homme. Pierre, lui, vend des petits chaussons en pâte feuilletée, et les affaires sont bonnes. "C'est 4 euros une empanada, et une bonne soirée pour nous, c'est environ 700 euros en chiffre d'affaire brut" dit-il, soulignant "qu'avoir quelque chose de stable, quatre jours par semaine, c'est intéressant. Tout ce qui dure plus longtemps qu'un évènement exceptionnel est intéressant", précise-t-il, soulignant "la très bonne ambiance entre les truckers, c'est assez magique, et le public et très réceptif, avec une ambiance très familiale".

La Friche des ponts dure jusqu'à minuit © Radio France - Alain Ginestet

Ce que confirme Margaux Chalas du food truck "La cale sèche" : "Pendant trois mois, c'est comme un gros festival. C'est un petit festival tous les jours. Et c'est vraiment beaucoup de boulot", conclut-elle, avant d'enchaîner les commandes. La "Friche des ponts" de Limoges se poursuit jusqu'au 10 septembre prochain.

