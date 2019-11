Depuis ce vendredi soir Limoges est passé à l'heure de noël avec, à 18 heures, le coup d'envoi des illuminations. Au total 600 motifs et 7 kilomètres de guirlandes ont été installées dans les rues de Limoges pour le bonheur des petits et grands.

Limoges, France

Les festivités de noël ont été officiellement lancées ce vendredi soir à Limoges avec le coup d'envoi, à 18 heures, des illuminations. Comme l'an passé les animations sont réparties un peu partout dans le centre-ville de Limoges, place des Bancs, place Saint-Pierre ou encore rue Rafilhoux et rue Jean Jaurès où les 32 chalets traditionnels ont fait leur retour. Les illuminations, elles, sont réparties dans 49 rues mais aussi 25 places et sur 5 bâtiments.

Il y a les traditionnels sapins, des nounours, des anges mais aussi une nuée de petites boules lumineuses, suspendues au total sept kilomètres de guirlandes et surtout des étoiles plein les yeux pour Sandra et sa petite fille. " Elle est émerveillée pour son premier noël " Il faut dire que devant la petite fille se trouve un étrange personnage lumineux " Un méga, giga, gros nounours qui est génial ! On en prend plein les yeux " lance avec un grand sourire Sandra.

Devant Sandra et sa petite fille, un énorme nounours illuminé ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

C'est plus sympa, c'est plus joyeux, les gens se baladent plus. Il n'y a pas photo ! " Alexandre, commerçant

Elle apprécie aussi les animations disséminées dans le centre-ville, cet esprit de noël qui donne envie de flâner. Cette année encore les animations sont réparties entre la rue Jean Jaurès, la Place Saint Pierre, la Place des Bancs. Une organisation également appréciée des commerçants comme Alexandre. " On voit la différence sincèrement en magasin, sur le marché qui était place de la République et sur celui-ci qui est partout dans le centre-ville. C'est plus sympa, c'est plus joyeux, les gens se baladent plus. Il n'y a pas photo ! " explique le commerçant.

Au total 7 kilomètres de guirlandes ont été installés dans 49 rues de Limoges. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Je pense que c'est le plus beau marché de noël de tout le grand sud-ouest! Marie, commerçante dans un chalet

Dans l'un des 32 chalets de la rue Jean Jaurès, Marie vend des montres en bois précieux. Elle a fait plusieurs marchés de noël, parfois dans de grandes ville, mais celui de Limoges reste son coup de cœur, son préféré. " _C'est l'organisation qui est magnifique, toutes les décorations, il y a un gros travail derrière tout celà qu'il faut souligner"explique-t-elle tout en ajoutant "Je pense que c'est le plus beau marché de noël de tout le grand sud-ouest"! _

Un marché qui va rester en place jusqu'au 31 décembre, tout comme les animations, tandis que les illuminations, elle, s'éteindront définitivement le 5 janvier.