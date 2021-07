Limoges : fin des soldes, bilan mitigé pour les commerçants

Ce mardi, dernier jour pour profiter des soldes d'été. "On a profité des dernières démarques" se réjouit une acheteuse de dernière minute rencontrée dans le centre-ville de Limoges. "Mais il faut dire que dès le départ il n'y avait _pas beaucoup d'articles soldés._"

Eline, de la Pantoufle moderne à Limoges, confirme cette sensation de la cliente. "Nous avons eu énormément de monde après le déconfinement, du coup au moment des soldes nous n'avions presque aucun article à vendre." Les potentiels clients se sont donc moins déplacés en magasin.

La problématique des stocks

Jérémy tient lui la boutique "Drapper". Les soldes ont été "bons" pour ce vendeur indépendant mais cela n'a pas fait diminuer les stocks. "Nous avions accumulé du stock pendant le confinement. Le problème, c'est que ces habits on ne peut pas les rendre. Ils peuvent pour certains devenir invendables en fonction de la météo ou de la mode. C'est un problème mais les clients ont joué le jeu et continuent à acheter chez les petits commerçants."

Au rayon des bonnes nouvelles, Véronique qui tient la boutique Signature, spécialisée dans le linge de maison, a elle réalisé d'excellents soldes. "Nous sommes portés par _l'intérêt de plus en plus important pour la maison_. Les gens se sont rendus compte que c'était important de bien vivre chez soi. On espère que ça ne va pas s'arrêter."

Les commerçants attendent maintenant avec impatience la grande braderie de Limoges de la rentrée. Il faut dire que pour beaucoup celle organisée le week-end du 16-17 juillet avait particulièrement bien marché.