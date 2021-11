Limoges : François Ruffin présente son nouveau documentaire, "un combat social pour des métiers essentiels"

François Ruffin est à Limoges ce soir. Le député de la France Insoumise de la Somme présente au cinéma Grand écran du centre-ville son dernier documentaire : "Debout les femmes". "C'est un combat social avant tout", souligne François Ruffin. "Nous avons des millions de personnes qui sont aujourd'hui sous le seuil de pauvreté alors qu'elles effectuent des métiers qui sont absolument essentiels. Nous l'avons vu pendant la crise, cela a même était souligné par le Président."

François Ruffin présente le quotidien d'auxiliaire de vie, d'agent d'entretien... des métiers de "la deuxième ligne qui ont été identifiés comme essentiels durant la crise mais qui sont aujourd'hui sous-payés". Le député Insoumis s'insurge : "Tous sont pourtant oubliés de la campagne présidentielle qui démarre. Il faut donc se bagarrer pour que la problématique soit posée."

La défense des auxiliaires de vie

Parmi les travailleurs mis en lumière, il y a donc les auxiliaires de vie. Certaines dans le milieu associatif, on vu leur rémunération légèrement augmenter ces derniers temps. C'est "une bonne nouvelle" mais cela reste trop peu pour le député Insoumis de la Somme : "La rémunération des auxiliaires de vie, c'est 682 euros par mois en moyenne. Donc, vous aurez beau rajouter 16 ou 150 euros, vous êtes toujours sous le salaire minimum, sous le SMIC mensuel.

François Ruffin souhaite que les conditions de travail de ces professionnelles changent : "Je veux pour ces personnes des journées de travail complètes de 7h à 14h ou de 14h à 21h. Aujourd'hui, il y a énormément de temps de travail mais comme le temps de transport ne va pas être compté, ça fait des salaires partiels. Il faut des temps plein, des salaire justes. Ça leur permettrait d'avoir une vie sociale et une vie familiale à côté."

Une situation qui exaspère François Ruffin. Il rejette la faute sur l'Etat "qui doit plus investir" mais aussi sur la société : "Il y a un inconscient de la société sur ce métier. Les femmes ont fait ça pendant des siècles de s'occuper des autres, et gratuitement ! A la maison, elles s'occupaient des enfants, des personnes âgées, des malades. Là, on va les payer un peu pour le faire. "Elles ne vont pas se plaindre non plus..." Il y a une acceptation inconsciente, c'est évident. Comment peut-on l'expliquer ? Il y a une acceptation sociale et en particulier une acceptation des décideurs politiques."

Pour l'ancien journaliste, il faut que ces responsables politiques "vivent dans la peau d'une auxiliaire de vie un mois. Là, c'est sur. Il y aurait des décisions prises !"