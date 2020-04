Limoges Habitat fête ses 100 ans en plein confinement

Le principal bailleur social du Limousin, Limoges Habitat et ses 13 mille logements, souffle ses 100 bougies ce jeudi 16 avril. Cela peut sembler totalement futile au regard de l'actualité et de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Pas tant que cela si l'on pense à quel point cet organisme a totalement redessiné le visage de la cité de la porcelaine. Né du besoin de reconstruire le pays juste après la 1ère guerre mondiale, sa création est directement liée à la loi Cornudet qui en 1919, obligea les villes de plus de 10 mille habitants à mettre au point des projets d'aménagement et d’extension.

L’architecte de la gare des Bénédictins et des logements sociaux

A Limoges, le maire de l'époque Léon Betoulle, décide d'abord la création des quartiers du Viraclaud et du Verdurier, autour de l'avenue Jean Jaurès, secteur alors totalement délabré et insalubre. Cela passe par la mise en place de l’ancêtre de Limoges Habitat : l'Office d'Habitation à Bon Marché, dont la création est publiée au Journal Officiel le 16 avril 1920, il y a tout juste 100 ans. Pour lancer ces chantiers, Léon Betoulle fait appel à celui qui a dessiné la célèbre gare des Bénédictins. Roger Gonthier devient l'architecte des logements sociaux à Limoges. Il s’inspire du concept de cité jardin du britannique Ebenezer Howard.

Du Verdurier aux grands ensembles

Les premières habitations, pour loger 200 familles, sont livrées en 1924. Le quartier des Coutures en 1929. Et ce n'est que le début. Il faut encore reconstruire après la seconde guerre mondiale. Cela met un peu de temps à se décanter mais à partir de 1954, les cités des rues Colette et Paul Eluard sortent de terre, ainsi que le quartier du Vigenal et la cité Raoul Dautry. Avec eau courante, gaz, électricité, et même parquet. C'est ce qui ce fait de mieux à l'époque. Vient ensuite la période des grands ensembles entre les années 50 et les années 80, avec entre autres, la Bastide, Beaubreuil, le Sablard ou encore le Val de l'Aurence. Des quartiers aujourd'hui au cœur des projets de rénovation urbaine à Limoges.

Tours Gauguin - Quartier de la Bastide - Limoges Métropole

Pour célébrer ses 100 d'existence, Limoges Habitat avait prévu une exposition à la BFM. Impossible en cette période d'épidémie et de confinement. Pour compenser, un site internet a été créé, rendant accessible aux curieux de nombreux documents d'époque.