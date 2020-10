Limoges habitat inaugure sa première résidence qui permet de créer du lien entre les générations

La résidence intergénérationnelle Montégut est située dans un bâtiment entièrement rénové qui abritait auparavant l'ancien foyer des jeunes travailleurs de la rue Sainte Claire à Limoges. L'immeuble de trois étages abrite 26 logements sociaux dont 8 réservés aux seniors. Car Limoges habitat a souhaité créer un nouveau concept : réunir dans un même lieu des familles, des jeunes, des moins jeunes et des personnes à mobilité réduite;Et tout est fait pour les voisins quelque soit l'âge puissent se côtoyer.

Une salle commune avec des ateliers ouverts à tous les locataires

Ce qui fait aussi l'originalité de la résidence c'est l'aménagement d'une salle commune où tous les locataires vont pouvoir se retrouver. C'est l'association Terre de Cabanes qui va proposer des ateliers. L'objectif étant de créer du lien et de rompre l'isolement des personnes seules. "Dans un premier temps nous allons assurer une présence puis proposer des ateliers tels que le scrabble, la lecture ou l'initiation aux échecs mais nous serons aussi à l'écoute des habitants pour connaître leurs souhaits" explique Marc Jeannot le directeur de l'association. "On est vraiment dans la création de liens entre les générations" précise aussi Catherine Mauguien-Sicard, la présidente de Limoges Habitat.

"Ma porte sera toujours ouverte à mes voisins si je peux leur rendre service" Elisabeth, une locataire

Les appartements qui vont du T1 au T5 sont adaptés à la situation de tous les locataires qu'ils soient seuls, en couple ou en famille. Elisabeth, retraitée et qui vit seule a emménagé récemment dans la résidence et elle reconnait que c'est le concept qui l'a séduite. "Le fait de croiser des jeunes et qu'il y ait du relationnel entre les gens et entre les générations je trouve ça très bien et ce sera avec plaisir que je rencontrerais mes voisins et s'ils ont besoin d'un service ma porte leur sera toujours ouverte" confie Elisabeth.

Des appartements flambant neufs et parfaitement adaptés pour la sécurité des personnes âgées © Radio France - Françoise Ravanne

Le coût du projet a coûté environ trois millions d'euros.