Limoges : "Ici on oublie le Covid, on s'aère l'esprit", la parenthèse des jardiniers amateurs

Une bêche à la main, Julien laboure sa terre. aux Jardins de la l'Auzette "On ne dirait pas non à un peu d'eau de pluie." Ce jardinier amateur prépare son carré de terre où devrait pousser ses futures fraises. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin, c'est pour ça que Julien et les autres jardiniers amateurs du coin ont loué une petite parcelle dans ces jardins familiaux.

Un véritable échappatoire pour ce jardinier amateur : "Moi ça me fait du bien de pouvoir m'échapper de la maison, je n'en peux plus. Ici c'est calme, on entend les oiseaux. On respire l'air pur et je vais pouvoir planter mes légumes tranquillement."

Le potager, lieu de liberté

Un peu plus haut, on trouve les sœurs Sandrine et Lyne. Elles s'installent dans leur cabanon pour la période estivale. L'an dernier, elles n'avaient pas pu s'occuper de leur parcelle. "Avec le confinement, nous ne pouvions pas venir pour arroser, s'occuper de nos légumes, explique Sandrine. Nos tomates... n'étaient pas belles à voir ! On espère se rattraper cette année."

Julien prépare son terrain pour planter des fraises. © Radio France - Thomas Vinclair

Quand on parle de cette autorisation de sortie sur 10 kilomètres, les sœurs jubilent : "C'est nickel ! On va pouvoir bien en profiter cette année et venir en entretenir le jardin. On oublie le covid et on s'aère l'esprit ici."

Sur une autre parcelle, Hasan est venu avec sa famille. Cet étudiant travaille lui aussi dur dans son potager. "Pendant ce confinement ça fait du bien, on revient à la terre et ça c'est super. Brasser la terre c'est excellent surtout en cette période difficile."

50 % de visite en plus chez les spécialistes du jardin

Les Limougeauds jardinent et ce retour à la terre profite aux vendeurs de plantes. Depuis le début de la crise sanitaire, l'horticulteur Philippe Baylet, de l’EARL du Verthamont située quartier du Roussillon à Limoges, a vu la fréquentation bondir. "On a presque plus 50% de clients !"

Sous ses serres, ce professionnel n'est pas étonné. Ses clients voient aujourd'hui le jardinage comme un parfait échappatoire : "Avant dès que l'on avait du temps libre, nous partions à la plage ou en vacances. Maintenant, les gens sont coincés avec les restrictions. Il faut donc s'occuper et jardiner est une excellente occupation, je vois mes clients réjouis, heureux comme des enfants."

Philippe Baylet voit les clients de plus en plus venir sous ses serres. © Radio France - Thomas Vinclair

Pour Philippe Baylet, avec ces restrictions et confinements, les gens ont besoin de couleurs : "Le jardin apaise, on oublie le confinement. Vous savez aujourd'hui j'ai même des personnes qui viennent juste pour voir les fleurs, ça leur fait du bien !"