Limoges: ils jouent les Pères-Noël, avec un peu d'avance, pour les personnes sans-abris

Limoges, France

Dans les rues de Limoges ce samedi matin il y avait les retardataires, ceux qui font leur cadeaux de noël à la dernière minute, mais il y avait aussi ceux qui ont pris un peu d'avance et un peu de temps pour des personnes sans-abris. A l'initiative d'un moteur de recherche, une dizaine de bénévoles a participé à une maraude solidaire dans le centre-ville à quelques jours de Noël.

49 800 euros récoltés pour offrir des cadeaux partout en France

Le principe est assez simple. Cette fois pas de thermos ou de gâteaux, pas d'associations non plus. L'opération est organisée par Lilo, un moteur de recherches qui finance des projets sociaux et environnementaux. C'est lui qui a levé les fonds, un peu plus de 49 800 euros grâce aux recherches menées chaque jour par ses utilisateurs. C'est ensuite aux bénévoles qui se sont inscrits de jouer. A Limoges ils étaient dix dont Tessa, son petit fils Aaron, et Ali. Tous trois ont sillonné la rue Jean Jaurès où ils ont rencontré Lolo, une femme sans-abris, installée près du Monoprix.

Des cadeaux "à la demande"

Lorsqu'ils lui demandent ce qu'elle souhaiterait pour Noël, Lolo ne cache pas sa surprise " C'est la question qui tue ça !" plaisante-t-elle avant d'arrêter son choix sur "un joli pendentif, un bijou en ambre". Aussitôt dit, aussitôt fait, la petite équipe se rend dans la rue d'en face, dans une boutique de bijoux. C'est Tessa qui acte le choix, un joli petit pendentif, et qui avance les frais que Lilo remboursera par la suite. La commerçante, elle, accepte de fournir gratuitement une chaîne pour porter le petit morceau d'ambre.

Chaque bénévoles peut offrir deux cadeaux de 30 euros chacun. Lolo a demandé un petit bijoux en ambre. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Les voir ouvrir un cadeau c'est la plus belle chose que je puisse voir ! (Aaron, 7 ans)

Quelques minutes plus tard, de retour auprès de Lolo, c'est Aaron qui offre le cadeau. Forcément un peu émue, Lolo peine à défaire l'emballage et peine surtout à trouver les mots une fois le petit bijoux entre ses mains. "Je suis presque émue au larmes, je vous promet " confie Lolo aux bénévoles."Ca fait du bien de ne pas se sentir seule ces jours là".

"Ca fait du bien de ne pas se sentir seule ces jours-là" explique Lolo en recevant son cadeau. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Et ce geste fait aussi du bien à Aaron _" Je ne crois plus au Père-Noël mais je sais qu'_il y a des gens qui ont besoin, comme tout le monde, d'un cadeau à Noël" explique le petit garçon du haut de ses 7 ans, avant de poursuivre " les voir ouvrir un cadeau c'est la plus belle chose que je puisse voir ! "

Au total ce samedi, à Limoges, les 10 bénévoles ont distribué des cadeaux à 16 personnes sans-abris mais aussi des petites cartes, des moments de discussions, et des câlins à quelques jours de Noël.