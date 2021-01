Limoges - Importants travaux dès la semaine prochaine dans le secteur des Casseaux

Attention, travaux imminents dans le secteur des Casseaux à Limoges. Les travaux vont débuter la semaine prochaine avec l'abatage de peupliers situés le long de la sortie d'autoroute quand on arrive de Paris. Un peu plus loin, avenue Jean Gagnant, une voie temporaire va être créer pour relier le site où le Crédit Agricole du Centre Ouest va installer son siège régional. C'est par là que les engins de chantier passeront.

Le projet d'incubateur de Start up remplacé par des espaces verts

Plan du secteur avec les implantations à venir - Limoges Métropole

Ensuite, la banque prendra le relais pour faire sortir de terre un tout nouveau bâtiment sur le terrain vague situé juste en face du Géant Casino. Si le projet d'incubateur de start up a été abandonné par le Crédit Agricole, la banque s'est engagée à recréer un espace vert le long de la route. Limoges Métropole reprendra ses travaux en 2022 pour créer une nouvelle voie d'accès à ce quartier et créer aussi une piste cyclable.

D'autres projets devraient suivre dans le secteur des Casseaux

Ces travaux doivent durer 2 ans mais ne sont finalement que la 1ere pierre d'une refonte totale de cette entrée de ville où les collectivités, ville et agglomération, ont d'autres projets. Tout cela reste à définir et à voter, mais la volonté est de créer un pôle pour les transports en commun sur le terrain en face du MacDonald, mais aussi un pôle de la céramique au niveau du four historique des Casseaux.

On va prendre toutes les précautions pour qu'il y ai le minimum de contraintes