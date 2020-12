Limoges - Inauguration de "la résidence Porcelaine" et ses soubassements en céramique

Dans le quartier de la Bastide à Limoges, d'importants travaux sont menés ces derniers mois. A l'entrée de ce quartier "prioritaire" le long du boulevard Robert Schuman trône désormais la toute nouvelle "résidence Porcelaine" et elle porte parfaitement son nom. Comme la Cité Judiciaire, les soubassements de cet immeuble sont recouverts de carreaux de céramique, plutôt jolis et résistants aux intempéries et aux tags. En tout 7 800 carreaux en porcelaine de Limoges ont été posés. Un projet de plusieurs années pour l'entreprise limougeaude Merigous Porcelaines.

A écouter, Thomas Merigous, le co-gérant et directeur commercial de Merigous Porcelaines Copier

Des carreaux de 5 millimètres d'épaisseur tout aussi robustes que des carreaux standards et qui ont d'ailleurs passé tous les tests mécaniques de résistance du Centre scientifique des techniques du bâtiment. Mais ces carreaux de porcelaine ont évidemment un prix plus élevé que pour un soubassement classique. Environ 300 euros hors taxe pause comprise du mètre carré. Et si Merigous Porcelaines s'est autant investi dans ce projet, c'est aussi dans l'espoir de débouchés, en extérieur comme en intérieur.

A écouter, Thomas Merigous sur les débouchés possibles pour ces carreaux en porcelaine de Limoges Copier