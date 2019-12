Limoges inaugure la nouvelle façade de son Hôtel de ville

Plus de 6 mois de travaux ont été nécessaires pour restaurer la façade de l'hôtel de ville de Limoges. L'un des monuments emblématiques de la ville a désormais une façade entièrement rénovée avec un éclairage beaucoup plus économique. Cette nouvelle façade a été inaugurée ce mardi.

Les échafaudages qui ont recouvert plusieurs mois l'hôtel de ville de Limoges ont fait place nette ces derniers jours à une façade refaite totalement à neuf. Un travail qui permet de mettre en valeur ce bâtiment construit il y a 140 ans. Toutes les fenêtres ont été remplacées, des travaux de maçonnerie ont été effectués et les sculptures rénovées. C'était une nécessité explique Jean Marie Lagedamont, l'adjoint au maire de Limoges en charge du Patrimoine lors de l'inauguration ce mardi. "On avait des morceaux de statues qui risquaient de tomber juste au dessus de l'entrée principale de la mairie" explique t-il.

Toutes les fenêtres de la façade de l'hôtel de ville de Limoges ont été remplacées ou rénovées © Radio France - Françoise Ravanne

Un nouveau jeu de lumière pour mettre en valeur le bâtiment

Le vieux système d’éclairage coûtait environ 20 000 euros par an : une somme à laquelle il fallait ajouter les illuminations de Noël, et aujourd'hui grâce au système LED qui a été mis en place la facture va tomber à 15 000 euros. Les lumières deviennent bleu blanc rouge les jours de fête nationale ou d'hommage national. Et elles sont multicolores comme en ce moment pour les fêtes de Noël. "ça donne une impression de richesse tout en faisant des économies" conclut Jean Marie Lagedamont.

Une deuxième phase de travaux va débuter dés 2020

La rénovation de la façade qui a coûté 960 000 euros n'est que la première phase de travaux sur l'hôtel de ville car dés l'année 2020 c'est la façade Ouest qui va se refaire une beauté, puis la façade Est. Trois années de travaux où l'on verra de nouveau apparaître des échafaudages.