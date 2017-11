Limoges : l'appli Too good to Go débarque pour éviter le gaspi

C'est une application mobile, pour smartphone, en vogue. Elle a fait de la lutte anti-gaspillage son credo. Cette application permet aux utilisateurs d'avoir accès aux invendus des commerces partenaires. Une dizaine de commerces lance l'opération sur Limoges.

En trois clics, on peut commander son petit-déjeuner du matin. Il faut juste penser à aller le récupérer la veille au soir. "C'est un panier surprise, le client ne sait pas ce qu'il achète", explique Delphine, qui travaille dans une boulangerie du centre-ville de LImoges. "On va faire en sorte de ne pas vous mettre 12 euros de pain. Mais on va varier les plaisirs avec des gâteaux et des viennoiseries", ajoute-t-elle.

L'application Too good to Go permet de lutter contre le gaspillage. Pour les utilisateurs de l'application mobile, il sera possible d'acheter, à des prix très réduits, les invendus des commerces partenaires. Une dizaine s'est déjà engagée sur Limoges. Mais c'est bien une start-up parisienne qui est à l'origine du projet. Camille Colbus est la directrice des opérations : "Limoges était une des grandes villes où on n'était pas encore présent, et on avait de nombreuses demandes d'utilisateurs et de commerçants. On a eu un peu plus de 4.000 téléchargements de l'application", souligne la directrice des opérations.

Un test concluant ?

Mais tout n'est pas rose pour autant, comme le précise Olivier Louchart, un des commerçants partenaires : "pour la simple et bonne raison qu'on lutte contre le gaspi, OK, mais au niveau de la vente des boîtes, si un client repart avec 4 boîtes, je pense qu'on ne va pas le revoir pendant un long moment", conclut-il. Surtout si le client en question repart avec sept baguettes, dix pains aux raisins et trois gâteaux. Mais pour l'instant, l'application ne fait que démarrer. Le test sera-t-il concluant sur Limoges ? Réponse à partir de ce mardi.