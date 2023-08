Limoges : l'association Mes mains en or sans domicile fixe

Cela fait des mois que l'association Mes mains en or est en colère vis-à-vis de la mairie. En décembre prochain, la tour de Beaubreuil à Limoges dans laquelle se trouvaient leurs locaux, sera détruite. La mairie leur avait promis de trouver une solution. Cela faisait 9 ans que l'association occupait ce local au sein de la maison des associations dans le quartier de Beaubreuil à Limoges.

Seulement, la date pour vider les lieux a été avancée à cause des récents évènements. Lors des émeutes fin juin, ce local a brûlé. L'association se retrouve donc d'ores et déjà à la rue.

Hébergement temporaire

L'association a dû évacuer les lieux en catastrophe pour être hébergée temporairement dans des locaux mis à disposition par la mairie du Palais-sur-Vienne. " En raison du déménagement rapide fait début juillet et de celui qui nous attend, nous avons dû réduire notre activité" explique Caroline Chabaud, la fondatrice et la présidente de l'association. Un manque à gagner et des frais qui viennent alourdir les finances de l'association.

L'association pointe du doigt la Ville de Limoges

Aujourd'hui à la recherche d'un nouveau local, l'association dénonce un manque d'engagement et d'aide, depuis le début - avant peine que le local ne brûle - de la part de la mairie de Limoges. "Nous étions dans un immeuble de la Ville de Limoges", rappelle la présidente. "Aucune proposition, même ne serait-ce que temporaire, ne nous a été proposée". L'association insiste aussi sur les conditions dans lesquelles elle a été priée de déménager. "En quatre matinées, on a dû faire 200 m² de carton au 8ᵉ étage en devant monter à la lampe torche puisqu'il n'y avait plus d'ascenseur et plus d'électricité."

De son coté, Catherine Mauguien-Sicard, Adjointe au maire de Limoges et vice-présidente de Limoges Métropole rappelle que "les collectivités, quelles qu'elles soient, n'ont pas d'obligation de reloger les associations." Elle réfute les accusations de l'association et affirme avoir proposé de l'aide pour essayer de louer un nouveau local. "Je les ai personnellement reçus au siège de Limoges habitat pour écouter leurs besoins. Ils ont besoin de 200 m² pour un loyer de 600€. Nous n'avions pas ce foncier disponible."