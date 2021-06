C'est une 1ere en Haute-Vienne. Un site d'auto-consommation électrique collective a été inauguré ce vendredi à Limoges, dans le quartier prioritaire de la Bastide. L'Ehpad va ainsi pouvoir alimenter en électricité une crèche et plusieurs bâtiments scolaires.

Limoges : l'Ehpad va alimenter en électricité une crèche et des écoles

C'est un principe qui est en train de développer en France, avec aujourd'hui une cinquantaine de projets actifs sur tout le territoire. Le principe de l'auto-consommation collective permet de réacheminer directement le surplus de production d'un bâtiment vers d'autres au lieu de le revendre à Enédis.

Ce vendredi, la Ville de Limoges et Enédis ont signé le premier partenariat du genre pour la Haute-Vienne dans le quartier prioritaire de la Bastide. Sur le toit de la maison de l'Ehpad Marcel Faure, dont la construction est en train de se terminer, 425m² de panneaux photovoltaïques ont été installés. L'électricité produite sera en grande partie consommée par le bâtiment, et le surplus, estimé ici à 12%, va donc alimenter deux groupes scolaires, une crèche et une maternelle situés à côté de la maison de retraite.

Le Nouvel Ehpad Marcel Faure dans le quartier de la Bastide à Limoges (mars 2021) - © La7 à Limoges - Ville de Limoges

Une opération rendue possible grâce au compteur intelligent Linky qui suit les consommations, fait la différence et la répartie entre les bâtiments, explique la directrice du directoire d'Enédis, Marianne Laigneau.

Le maire de Limoges, Emile-Roger Lombertie, assure que ce système sera installé sur les prochaines constructions dès que cella sera possible.