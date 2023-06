Limoges : la fête de la musique reportée au mercredi 28 juin prochain

En Haute-Vienne, l'ambiance du 21 juin était restée bien timide pour un soir de fête de la musique. En France, 19 département avaient été placés en vigilance orange par Météo France . Tout le Limousin était concerné. Une météo électrique qui avait contraint la municipalité de Limoges à annuler l'ensemble de ses concerts prévus dans la rue.

ⓘ Publicité

On prend les mêmes et on (re)commence

Les bars et restaurants n'ont pas dit leur dernier mot. L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) a sollicité la mairie de Limoges afin de repousser l'organisation au mercredi 28 juin prochain. Requête acceptée. Les groupes inscrits ont tous été recontactés. Les dispositifs d’organisation et de sécurité seront reconduits à l’identique a indiqué la Ville dans un communiqué.