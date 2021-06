Limoges:"La friche des Ponts" revient cet été. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de foodtruck

Pour cette deuxième édition de "La friche des Ponts", sur les bords de Vienne, à Limoges, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Plus d'espaces, plus de foodtrucks, des concerts, des animations. Il y en aura pour tous les goûts.

La "Friche des Ponts" est de retour à Limoges. A partir du 15 juin prochain et jusqu'au 15 septembre, le village de foodtrucks reprend ses quartiers d'été en bord de Vienne, rue de la Font Pinot, sur l'ancien site industriel. Victime de son succès l'été dernier, l'association "Yes we truck" a mis les petits plats dans les grands pour cette deuxième édition avec des nouveautés comme nous l'explique Benoit Lavalade, l'un des organisateurs :"on a monté un foodtruck tout beau tout neuf qui s'appelle le truck des chefs où on invite toutes les semaines un chef local à venir s'exercer à notre métier de la streetfood. Habituellement ces chefs exercent plutôt dans leur restaurant mais là ils vont venir participer à l'aventure avec nous. Ce sera l'occasion d'échanger."

Pour cette deuxième édition, les organisateurs ont vu double. Le site va passer de 2000 à 4000 m2. Un espace qui permettra d'accueillir plus de public, tout en respectant les distances sanitaires. L'an dernier 20 000 personnes étaient venues se restaurer sur les bords de Vienne, rue de la Font Pinot.

Outre, le foodtruck des chefs, les organisateurs ont prévu des concerts, des expositions, des animations et des retransmissions de matches de l'équipe de France à l'Euro. Pour connaître toute la programmation de cette deuxième édition de la "Friche des Ponts" rendez-vous sur les réseaux sociaux https://www\.instagram\.com/la friche des ponts/ ou https:/wwwfacebook.com/huitseptlimoges