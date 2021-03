Limoges - La mairie lance un audit au sein de la police municipale suite à des plaintes d'agents

Huit policiers municipaux ont été reçu à la mairie de Limoges. Ils ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme d'importants problèmes de management. Suite à cela, le maire a décidé de lancer un audit interne pour faire toute la lumière sur la réalité de la situation. Y a-t-il une réelle souffrance au travail de la part des équipes en rapport avec le fonctionnement de la police municipale à Limoges ? Où s'agit t-il derrière de problèmes de personnes ?

Sujet sensible et prudence à tous les étages

Sachant que deux agents ont récemment été sanctionnés révèle la mairie dans un communiqué, sous entendant au passage que le climat actuel n'y est peut-être pas étranger. Mais pour l'instant, c'est le flou nous indique t-on du côté de l'hôtel de ville qui refuse toute interview du maire, de l'élu en charge de la sécurité ou du directeur de la police municipale. Les syndicats aussi restent très prudents. Pas de déclaration officielle du coté de FO, majoritaire chez les agents de la ville.

La gauche avait déjà demandé une expertise

La ville et le syndicat majoritaire promettent de s'exprimer quand ils y verront plus clair. Mais le sujet est sensible car il est aussi très politique. D'ailleurs, l'opposition n'a pas tardé à communiquer pour rappeler que le problème a déjà été soulevé par sa tête de file, Thierry Miguel, lors du conseil municipal d'octobre dernier. Il avait parlé de "dysfonctionnements ces derniers mois" et avait demandé une "expertise sur le fonctionnement de la police municipale" à Limoges.