Limoges : la manifestation contre le pass sanitaire prend de l'ampleur, entre 2500 et 3000 personnes

"Nous sommes la quatrième vague !" C'est ce que que les manifestants ont clamé haut et fort dans les rues de Limoges ce samedi 24 juillet. Il y a avait entre 2500 et 3000 personnes dans la rue soit trois fois plus environ par rapport à la semaine dernière.

Dans les rangs, de nouveaux manifestants. Comme par exemple, ce supporter limougeaud des Girondins de Bordeaux. Cet Ultra a rejoint les rangs car le pass sanitaire va devenir obligatoire dans les stades pour la prochaine saison. "On en a ras-le-bol. On ne peut plus rien faire", souligne ce Limougeaud. "Avec beaucoup de supporters, on va boycotter la prochaine saison."

"Le noyau dur, c'est la classe moyenne"

Pour Philippe, ce ras-le-bol est général. "Quand on regarde autour de nous, le noyau dur c'est les classes moyennes. On nous matraque socialement, économiquement. On n'en peut plus et on en a marre. Là, ce pass sanitaire, on a l'impression que l'on nous enlève encore des droits."

De nombreux manifestants sont antivaccins. Mais pas tous, une partie est même vaccinée. "Il faut laisser le choix aux gens", s'insurge Marie-Laure, vaccinée avec deux doses. Elle brandit une pancarte "Vaccinée ou pas, unissons-nous !" : "Il faut que nous soyons unis pour faire reculer ce gouvernement. Il peut y avoir de graves conséquences, certains vont perdre leur travail."

Un mouvement ne lâchera pas

Olivia fait partie de ces professionnels qui peuvent perdre leur travail. Elle ne souhaite pas se faire vacciner pour le moment. "Je me protège quand je vais voir mes patients. Nous avons le gel désinfectant, les masques... On nous a dit que les masques protégés et je ne veux pas du vaccin pour le moment."

Beaucoup de manifestants veulent poursuivre les rassemblements pour maintenir la pression sur le gouvernement.