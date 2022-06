Limoges : la place Fournier rénovée enfin ouverte aux passants

La deuxième phase des travaux place de la République, dans le centre-ville de Limoges, est terminée et, ce mardi, la place Fournier a été inaugurée. La nouvelle fontaine sèche, dans laquelle les enfants pourront jouer l'été, semble séduire les passants et les riverains.

"C'est formidable. Puis ils ont quand même pas mal végétalisé ! C'est super ! " s'exclame Christine, qui habite Limoges depuis 70 ans, quand elle passe par la place Fournier pour la première fois depuis la fin des travaux. En effet, la deuxième phase du chantier place de la République a pris fin. La place Fournier, totalement rénovée, a été inaugurée ce mardi après sa réouverture aux passants il y a déjà quelques semaines.

Une "fontaine sèche" installée

Et ils sont nombreux, les Limougeauds, à s'arrêter pour notamment admirer les jets d'eau de la fontaine sèche, dans lesquels les enfants pourront jouer l'été. Cette place est le résultat de deux ans de travaux et d'un investissement de plus de 2 millions d'euros. Vincent Léonie, adjoint à l'urbanisme pour la mairie, est très satisfait du résultat final. " J'ai beaucoup de très bons retours sur la fin des travaux et sur le fait que c'est soit piétonnisé, explique t-il. Qu'aujourd'hui, on puisse profiter des espaces, déambuler... Puis j'ai de bons retours sur ces espaces d'attente que l'on a faits, avec les espaces verts. Donc oui, j'ai plutôt de très bons retours globalement"

Des travaux encore en cours juste à côté de la place Fournier

Mais les travaux sont loin d'être terminés dans le centre-ville. Juste à côté de la place, les pelleteuses s'activent encore. L'Office de tourisme devrait s'y installer, ainsi que le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Le maire Émile Roger Lamberti espère qu'ils sortiront de terre d'ici quatre à cinq ans. " Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans les temps, défend l'édile. Je crois qu'il faut être patient. Je préfère avoir trois mois de retard et des travaux bien fait qu'avoir deux mois d'avance et des travaux bâclés."

Début mai, la statue de Jeanne d'Arc, qui se trouvait à l'origine sur cette place Fournier, a été réinstallée un peu plus bas, rue Porte Tourny, après avoir subi une totale rénovation.