Limoges - La plateforme Wweeddoo arrive pour aider les jeunes de 13 à 25 ans à développer leurs projets

Déjà présente dans différentes villes en France, la plateforme Wweeddoo arrive à Limoges. Ce n'est pas un site de financement participatif. L'idée est d'aider les jeunes âgés de 13 à 25 ans à monter leurs projets en les mettant en relation avec les acteurs du territoire. Ces projets doivent s'inscrire au choix dans l'une des trois thématiques choisies par la mairie : l'environnement, la solidarité et le sport. Si un bon projet en dehors de ces thèmes retient l'attention du jury qui se réunira pour la première fois fin avril, il pourra tout de même être sélectionné dans la catégorie "coup de cœur".

Ce n'est pas juste laisser un chèque et les laisser dans la nature

Via cette plateforme collaborative, les jeunes seront accompagnés, notamment pour aller chercher des financements mais l'idée première n'est pas là explique Vincent Jalby, 1er adjoint en charge de la politique Education Jeunesse à la ville de Limoges :"Ce n'est pas juste laisser un chèque et les laisser dans la nature. L'idée, c'est vraiment de les accompagner. De leur permettre de construire quelque chose." Il peut s'agir d'un projet personnel, professionnel ou scolaire. Il suffit de se connecter à la plateforme, de chercher l'appel à projets pour la ville de Limoges et de décrire le dit projet.

Conseils, contacts ou encore soutien matériel

Les acteurs partenaires publics et locaux pourront ensuite venir soutenir l'initiative. Cela peut passer par des conseils, des contacts, du prêt ou du don de matériel. Ou encore, en bout de chaîne, par l'accompagnement dans la recherche de financement. Un concept qui séduit Léa, étudiante en 3e année de Médecine et présidente de l'association Humanilim :"L'idée est géniale. C'est vraiment une opportunité pour beaucoup d'étudiants, y compris ceux qui ne sont pas dans l'associatif. Pour les contacts aussi, ça va beaucoup aider. C'est vrai que dans nos projets, c'est là où on pêche le plus".

(L'appel à projet sur la plateforme est en ligne avec plusieurs partenaires déjà engagés : la ville de Limoges, la Caisse d'Epargne, Orange, Enedis, Aliptic, Business Network International, Nature et Limousin, l'association Solidarités Nouvelles et le Limoges Handball 87).