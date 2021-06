Limoges : la Poste du boulevard de Fleurus va réduire ses services ? "Ça serait lamentable !" pour les usagers

Le bureau de Poste situé boulevard de Fleurus à Limoges va se transformer. Fini les lettres et colis, le bureau pourrait axer son activité autour de la banque et du patrimoine selon les syndicats.

Une possibilité qui exaspère les usagers. Quand il apprend que son bureau de poste pourrait ne plus distribuer de colis, Jacques fulmine : "On nous parle de service public... Mais la Poste se moque de ses clients !" Ce commerçant va devoir se tourner vers le bureau situé près de la préfecture. "C'est loin, moi je travaille en journée. Cela serait lamentable !"

Même discours chez Simon. Ce jeune trouve ce bureau très utile : "Je récupère toujours mes colis ici et les personnes au guichet nous aident beaucoup. Aujourd'hui, je devais faire une lettre recommandée, heureseument que quelqu'un m'a aidé."

"La Poste casse le lien social"

Les syndicats à la Poste sont vent debout contre cette possible transformation. "On nous explique que ce bureau accueille moins de monde. Mais avant la crise, il y avait environ 225 personnes par jour. C'est énorme", rappelle Joël Bertier, syndicaliste chez SUD PTT.

Pour le syndicaliste, ce choix de la direction ne va pas dans le bon sens : "La Poste nous explique que les clients vont passer au tout numérique dans les prochaines années. On peut l'entendre. Mais sur ce bureau, il y a encore beaucoup de lien social avec les usagers. Tous ne sont pas connectés et on doit encore les accompagner tous les jours. La Poste revendique son rôle de lien social, mais aujourd'hui elle n'en veut plus."

Les salariés craignent que les conditions d'accueil du côté du bureau près de la Préfecture se détériorent avec l'afflux des usagers du boulevard de Fleurus. Selon les syndicats, trois postes vont être supprimés avec cette restructuration. Contactée, la direction n'a pas répondu à nos questions.