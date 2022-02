Limoges : la rose rouge toujours incontournable pour la Saint-Valentin

Ce lundi 14 février c'est la Saint-Valentin, fête des amoureux et nombre d'entre vous vont peut être offrir un petit cadeau à leur moitié. La rose rouge reste indémodable, malgré un bilan écologique très mauvais selon une fleuriste de Limoges.

Ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, c'est l'un des plus gros jours d'activité pour les fleuristes. D'ailleurs tous sont ouverts ce lundi. Car, offrir un bouquet de fleurs pour ce jour de fête des amoureux reste bien ancré dans la tradition, comme celle d'offrir des chocolats, un petit bijou ou un restaurant.

A Limoges, dans sa boutique située rue des Arènes, qu'elle vient de reprendre fin décembre, Clémence Debeaulieu prépare cette Saint-Valentin depuis plusieurs jours. Pour l'occasion, la fleuriste a notamment commandé 250 roses rouges : "Plus que jamais, ça plaît aux clients, même si ce n'est pas de saison."

On essaie d'éduquer petit à petit aux fleurs de saison, mais ce n'est pas toujours évident

La jeune femme reconnaît que cette fleur n'est pas très écologique, puisqu'elle "pousse dans des serres chauffées, ce sont des pesticides.... C'est une catastrophe écologique d'offrir des roses à la Saint-Valentin ". Malgré tout, cette rose reste le symbole des amoureux, mais "on essaie d'éduquer petit à petit aux fleurs de saison, mais ce n'est pas toujours évident. Ça a moins de charme", rajoute Clémence Debeaulieu qui envisage d'installer un petit stand dans son magasin avec des bouquets estampillés "fleurs françaises".

Car en ce moment, "il y a plein d'autres possibilités et qui sont tout aussi belles" argumente la professionnelle. Des fleurs françaises et de saison comme l'anémone, le mimosa, le pois de senteur, la renoncule ou encore la tulipe. Des fleurs colorées et un effet de surprise garanti !