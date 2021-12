Limoges - La solidarité ne faiblit pas autour de Marcia Mayouma, toujours sans ressource

Nous prenons des nouvelles aujourd'hui de Marcia Mayouma. Ce congolais de 26 ans expulsé du "squat de la Révolution" à Limoges en juillet dernier avant de battre le nouveau record de la Haute-Vienne sur 100 mètres quelques jours plus tard. Si les choses avancent doucement pour cet athlète, il n'a toujours aucune aide de l'Etat. Mais la solidarité citoyenne s'organise. Une cagnotte vient d'ailleurs d'être ouverte sur internet pour lui venir en aide. Marcia Mayouma dont le père et le frère (opposants politiques au Congo-Brazzaville) ont été assassinés, n'a toujours aucune ressource en France mais son dossier avance un peu. Il a obtenu un récépissé pour reprendre ses études en Staps. Et il est logé dans les locaux de la radio associative Emergence dans le quartier de la Zup de l'Aurence à Limoges. Une aide qu'il n'est pas prêt d'oublier.

Quand j'étais seul, il n'y avait pas vraiment de solution et j'étais totalement désespéré

"J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, qui ont tout fait pour moi jusqu'à pouvoir reprendre mes études. Ma vie est devenue très stable par rapport au début. Je n'arrivais même pas à manger. Quand j'étais seul, il n'y avait pas vraiment de solution et j'étais totalement désespéré. J'avais même des idées en moi... Je ne veux plus penser à ça parce que ça m'a fait beaucoup de mal. Depuis que j'ai rencontré ces gens, déjà je dors bien, sans avoir peur qu'on m'expulse à nouveau. Je suis vraiment en forme. Je ne cesserai jamais de remercier ces gens. Ils m'ont aidé" explique Marcia, très ému. A Limoges, Marcia entraine des jeunes bénévolement à Limoges athlé en plus de ses cours. Sa vie y est beaucoup plus stable, mais pas au niveau administratif. Son récépissé pour reprendre ses études n'est valable que jusqu'en avril.

Laissé pour mort au Congo-Brazzaville, il espère obtenir le statut de réfugié politique

Quand à sa demande pour devenir réfugié politique, elle n'a toujours pas aboutie. A ses yeux, elle est pourtant parfaitement fondée. "Ce sont des choses qui se vérifient. Les autorités sont bien placées pour savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a des preuves à l'appui. Il y a des choses qui se sont passées là-bas. Il savent que j'ai toujours eu cette volonté de quitter le pays pour éviter ce massacre" explique Marcia, en montrant l'énorme cicatrice sur son dos, stigmate d'un coup de couteau assené par des agresseurs qui à l'époque, l'avaient laissé pour mort. En attendant de voir sa demande aboutir, il doit compter sur la solidarité de tous ceux qui lui viennent en aide. Même si cela le met mal à l'aise, ces derniers ont ouvert une cagnotte sur internet pour l'aider à se nourrir. "C'est lié aux dysfonctionnements du dossier d'accueil de Marcia" fait savoir Christine, qui l'accompagne dans ses démarches.

Marcia est comme ça. Il ne va pas manger mais il va assumer ses responsabilités

"Il n'a aucune ressource, même en tant qu'étudiant étranger. Il va au Resto du Cœur et au Secours Populaire mais quand il commence ses cours à 8h00 et qu'il arrête à 22h00 après l'entrainement des jeunes de Limoges Athlé, c'est compliqué. Et Marcia est comme ça. Il ne va pas manger mais il va assumer ses responsabilités. Par grande pudeur, il ne le dira jamais car il ne demande jamais rien. Donc on a décidé d'ouvrir une cagnotte sur internet jusqu'à ce qu'il puisse avoir des ressources pour se nourrir. Et on continuera jusqu'à ce que son dossier administratif lui permette d'accéder aux droits qu'il a en tant que réfugié politique" explique cette femme outrée par le sort réservé à ce jeune homme dont elle admire la droiture et la dignité.

Le rêve de Marcia Mayouma : représenter la France aux JO de Paris

Si la situation de Marcia Mayouma est encore précaire, cela ne l'empêche pas d'avoir de grandes ambitions en tant qu'athlète : "Ce n'est pas vraiment facile parce que j'ai un emploi du temps surchargé. Mais j'essaye de faire de mon mieux parce que j'ai des objectifs à atteindre. Il y a les Jeux Olympiques 2024 qui arrivent et qu'on prépare avec mon coach Séquiné Traoré. Je pense qu'on va y arriver. On continue toujours à bosser". L'ancien entraineur du LABC et au CSP Bertrand Parvaud, qui se lance dans la préparation mentale, a d'ailleurs décidé de l'accompagner gracieusement. Un soutien de plus pour cet athlète qui espère obtenir la nationalité française afin de représenter la France aux JO de Paris. Quoiqu'il advienne, ils sont de plus en plus nombreux à l'aider à Limoges. Des soutiens persuadés que ce jeune homme est promis à un grand avenir si la France veut bien lui donner sa chance.