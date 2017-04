A Limoges, la SPA ouvre ses portes à quelques semaines d'un afflux important de chatons

Quatre fois par an, la SPA organise des portes ouvertes (jusqu'à dimanche 18h). A cette période de l'année, c'est d'autant plus important que de nombreux chatons sont prêts à naître.

200 chiens, parfois 600 ou 800 chats dans le refuge. Cela fait du monde. Des animaux récupérés pour différentes raisons. De la maltraitance à l'abandon. Chaque animal coûte dix euros par jour à la SPA, le but c'est donc de les faire adopter au plus vite. Sachant qu'une période difficile se profile. Comme l'explique Guy Donnart, le président de la SPA Limoges : "Dans quelques semaines, les chattes vont faire des portées. On va être à plus de 1000 chatons à adopter dans l'année. Mai, juin, juillet et août, c'est notre gros problème. Comment faire face à cet afflux ?"

"Ce ne sont pas des objets"

Voilà pourquoi ces portes ouvertes permettent un premier contact entre les animaux et les futurs propriétaires. "Et c'est surtout l'occasion pour les gens de voir nos installations car souvent les refuges sont critiqués. Ici tout est net", ajoute Guy Donnart. "Les gens reviennent parfois deux mois après pour adopter. C'est important de ne pas se précipiter si on n'en veut pas vraiment. Ce ne sont pas des objets, ce serait un deuxième abandon pour ces animaux. C'est traumatisant."

Quinze salariés travaillent en permanence à la SPA Limoges, qui peut aussi compter sur 150 bénévoles.