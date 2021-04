Limoges : "Le coin des Réunionnais" offre des repas aux étudiants de l'île bloqués en métropole

"Je pense que je vais pleurer devant mon plat !" Rebecca est une étudiante ravie. Originaire de l'île de la Réunion, elle a découvert la métropole et la ville de Limoges à la rentrée 2020. "Une semaine après mon arrivée, nous sommes passés au deuxième confinement". Depuis son arrivée, cette étudiante en master 1 langues étrangères a eu que peu d'occasions pour sortir de chez elle. "Ce plat c'est une délivrance, je vais vite envoyer une vidéo à mes parents. Ils vont être ravis, on ne trouve pas beaucoup de restaurants qui refont à la perfection ces plats."

Au menu, des "caris", nom traditionnel des plats réunionnais, donnés généreusement par le restaurant limougeaud "Le coin des Réunionnais" avec le soutien du département d'outre-mer. "C'est un geste solidaire avec ces jeunes, explique Jodie l'une des gérantes du restaurant. Avec le confinement, ils sont loin de chez eux. J'espère que _ces plats vont leur apporter du réconfort_. La nourriture, c'est important pour les Réunionnais, ça nous fait penser à notre île, à nos racines, notre famille."

"C'est difficile de trouver les ingrédients pour cuisiner comme chez nous"

Sandrine est aussi originaire de l'île. Elle est en master 1 dans l'aménagement du territoire et urbanisme. Pour elle, comme pour beaucoup d'étudiants réunionnais, il est parfois difficile de trouver les bons ingrédients en métropole. "Je ne trouve pas les bonnes épices en France, et puis la viande est cuite d'une certaine façon chez nous. C'est très différent." Rebecca approuve : "On cuisine souvent au feu de bois, en terme de saveur, on est loin des plaques de cuissons."

Ici, la spécialité, c'est évidemment le "rougail saucisse", cari ou plat traditionnel de la Réunion. © Radio France - Thomas Vinclair

Au "Coin des Réunionnais", les aliments proviennent tous de l'île. "Notre spécialité, c'est le rougail saucisse, note Karim l'autre gérant du restaurant. Nous n'utilisons pas de la saucisse de Toulouse mais de la saucisse de la Réunion. Ce plat va faire chaud au cœur des étudiants."