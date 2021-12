Limoges : le collectif Chabatz d'entrar demande 200 places supplémentaires d'hébergement d'urgence

Ils étaient une centaine devant la préfecture ce jeudi soir, afin de dénoncer la situation de plusieurs réfugiés et sans papiers. Expulsés au début de l'été dernier du squat situé avenue de la Révolution à Limoges, ils ont passé un été sous un toit. "On leur a trouvé une solution pendant tout l'été" explique devant la foule Roger Normand, de la Ligue des Droits de l'Homme 87. Une solution était aussi évoquée dans la zone sud, dans un ancien magasin Atlas. "On avait aménagé, mis l'eau et l'électricité. Puis une société de gardiennage est intervenue le 4 décembre dernier et a clôturé les locaux" confirme Roger Normand. Depuis, la centaine de personnes expulsées se retrouve à la rue.

Des tentes installées devant la préfecture de Haute-Vienne

La situation n'est pas bonne, continue les différentes associations du collectif Chabatz d'entrar. Le 115, numéro d'urgence, est saturé, assurent-elles. "La solidarité ne peut se substitué à la mission de l'Etat" explique le collectif. C'est pourquoi ce soir, devant la préfecture de Haute-Vienne, les militants ont planté symboliquement des tentes devant l'entrée de la préfecture.

Une des tentes disposées devant la préfecture de Haute-Vienne © Radio France - Mickaël Chailloux

Par ce biais, le collectif réclame l'ouverture de 200 places d'hébergement supplémentaires. Avec un mot d'ordre, "ne pas laisser des gens dormir dans la rue".