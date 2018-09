Créé il y a un an à l'initiative de l'Ordre de Malte, le dispensaire Saint Martial de Limoges répond à un vrai besoin. Il a déjà reçu près de 300 patients démunis, coupés du système de soins. Les moins de 26 ans sont les plus nombreux, notamment pour des problèmes dentaires.

Le dispensaire Saint Martial de Limoges a reçu plus de 300 patients en un an, notamment pour des soins dentaires - illustration

Limoges, France

En créant le dispensaire Saint Martial à Limoges il y a un an, l'Ordre de Malte (associé au Lion's Club et soutenu par la ville de Limoges) savait qu'il répondait à un vrai besoin. Selon l'Observatoire Régional de la Santé, près d'1 limousin sur 4 renonce à des soins médicaux à cause d'une mauvaise couverture santé.

L'objectif était donc d'offrir des consultations dentaires, ophtalmologiques et dermatologiques gratuites, ces soins étant souvent onéreux pour les patients.

Le principal besoin : des soins dentaires

Ainsi, depuis son inauguration en septembre dernier, le dispensaire a reçu et traité près de 300 patients, avec environ 400 consultations. En effet, certains d'entre eux nécessitent d'être vus à plusieurs reprises, notamment en matière dentaire.

Les soins dentaires sont justement les plus répandus au sein du dispensaire. "On voit parfois des personnes avec une bouche dans un tel état qu'elles ne mangent plus que de la purée, et se retrouvent même avec la figure déformée !" se désole Alain Bourion, responsable départemental de l'Ordre de Malte. A la sortie du cabinet, un patient confirme : "il m'est arrivée de perdre une dent, puis deux autres sur le côté. Mais je suis en situation précaire, je ne peux pas les faire soigner, alors je viens au dispensaire pour essayer de me faire poser un petit implant"...

Nous avons été surpris par le nombre de jeunes" - Alain Bourion, responsable départemental de l'Ordre de Malte

Le dispensaire s'avère utile à plusieurs populations : des sans-abris ou des personnes sans aucune couverture sociale, mais aussi des travailleurs pauvres, et surtout "un tiers de jeunes de moins de 26 ans" souligne Alain Bourion, le responsable du dispensaire, qui fait part de sa surprise : "nous nous attendions à voir surtout des personnes âgées ou des familles monoparentales, mais finalement ce public-là est peut-être sur la retenue". Difficile parfois, en effet, de pousser la porte d'un cabinet caritatif. Mais le dispensaire ne baisse pas les bras et s'efforcera de les convaincre par l'intermédiaire des différents services sociaux.