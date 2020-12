Limoges - Le groupe Dirty Rodéo sort un disque solidaire en soutien aux migrants

Les rythmes endiablés de Dirty Rodéo ne se marient pas à des textes spécialement engagés ou à des actes militants. "Dans Dirty Rodéo, il avait même été dit au début qu'on ne s'engageait pas en politique, que ça restait de la musique. Qu'on parle de bière, de soirée, de trucs fun, de trucs rock'n'roll au final" restitue Alexandre, batteur et chanteur du groupe. Mais cette année 2020 et le 1er confinement ont changé beaucoup de choses. Pour lui, le déclic est venu après avoir vu un documentaire sur les migrants.

Le confinement a tout déclenché

"Cette histoire de confinement et tout ce que ça nous a remué à l'intérieur et les questions que ça nous a posé... Si les personnes qui ont un minium de tribune ne disent rien, ça veut dire qu'on accepte. Et si on accepte de laisser des humains dans des situations misérables, c'est la mort de tout et c'est particulièrement dommage. Je pense qu'on s'est réveillé !" estime Alexandre. D'où l'idée de sortir ce disque de soutien aux migrants avec une dizaine d'autres artistes. Disque de 15 titres dont les bénéfices (soit 8 euros sur les 10 euros du prix) seront intégralement reversés à l'association Chabatz d'Entrar.

On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose

Une action solidaire avec en tête, les familles du squat de l'avenue de la révolution à Limoges. "On savait déjà qu'il y avait ce squat occupé par plus d'une centaine de personnes qui devaient se faire expulser en septembre. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose" explique Paul, guitariste et chanteur de Dirty Rodéo. "On s'est rapproché de l'association Chabatz d'Entrar et ils nous ont expliqué que les fonds pourraient servir à éventuellement les reloger, équiper un prochain lieu de vie ou à payer des frais de dossier sur des demandes d'asile et autres papiers."

En vente chez Undersounds et Point Show à Limoges

Une aide concrète qui a convaincu Paul et Alexandre de porter ce projet de disque solidaire en vente notamment chez les disquaires indépendants du centre de Limoges. Mais aussi ce vendredi après-midi lors du rassemblement prévu à 17h30 devant la préfecture de la Haute-Vienne à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Une cause qui pourrait dans quelques mois trouver un écho dans l'un des morceaux du prochain album de Dirty Rodéo.