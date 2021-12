Limoges : le masque et le pass sanitaire n'ont pas freiné les visiteurs au marché de Noël du Jardin d'Orsay

Noël est passé et c'est l'heure du bilan pour le marché de producteurs et d'artisans installé depuis le 10 décembre au Jardin d'Orsay à Limoges. Une centaines d'exposants plus ou moins satisfaits, mais la fréquentation a été au rendez-vous selon la Chambre des Métiers, un des organisateurs.

A Limoges, c'est le clap de fin pour le 24e marché de producteurs et d'artisans au jardin d’Orsay. Il s'est terminé ce jeudi soir. Chaque année, ce marché regroupe une centaine d'artisans et producteurs locaux. Pour sa seconde édition sous Covid, entre 1.500 et 3.000 personnes ont été enregistrées chaque jour en semaine. Un chiffre qui est monté jusqu'à 6.000 le week-end.

Mais, à l'heure d'un retour à la consommation locale, le bilan reste mitigé pour Sillas Huizinga, fromager à Saint-Junien. Pour lui, les contraintes sanitaires ont coupé l’appétit à certains habitués du marché : "Ce n'est pas très facile cette année. Avec le Covid, il faut le pass sanitaire pour rentrer sur le marché. C'est toujours bien, mais un petit peu moins."

Covid ou non, l’évènement a été une belle de vitrine pour les nouveaux exposants comme Marion Leysenne, céramiste venue de Coussac-Bonneval, dont c'était le premier marché de Noël. "Je n'ai pas d'éléments de comparaison, donc pour moi c'est une opportunité d'avoir pu faire ce marché. Je pense avoir planté plein de petites graines pour le chiffre d'affaires et pour me faire connaître"

Mais, la clientèle, avec de nouveaux profils, s'est montrée globalement moins dépensière constate Céline Daubord, du stand Lylou Beille : "On a une clientèle relativement jeune, qui se tourne de plus en plus vers le producteur et artisan local. C'est vraiment flagrant. En tout cas cette année." Pour s'adapter, Céline a proposé des paniers plus petits et donc moins chers. Ce qui lui a permis de sauver son Noël.

Une clientèle à la recherche de nouveautés

De son côté Jean Exner, directeur de la Chambre des métiers et de l'artisanat, co-organisateur du marché avec la Chambre d'Agriculture note une certaine stabilité pour les artisans de bouche. "On est à Noël donc la truffe, le foie gras, la charcuterie fonctionnent bien". Mais il reconnait que si certains ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, ce n'est pas le cas pour tout le monde, "d'autres ont à 15 ou 20% de moins".

Face à une clientèle de fidèles, il faut se renouveler note Jean Exner : "Plus l'offre produit est différent, plus l'artisan ou le producteur va bien fonctionner." Quant aux contraintes sanitaires, le port du masque et la présentation du pass sanitaire, ça a "créé quelques désagréments auprès du public et des exposants, pas toujours bien vécus mais qui, dans l'ensemble n'ont pas freiné les visites."

Les festivités continuent

Passé le 25 décembre, les autres marchés de Noël de Limoges restent en place jusqu'au 31 décembre. C'est le cas place de la République, place de la Motte, place Saint-Pierre et rue Jean Jaurès.