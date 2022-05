Limoges : le nombre de mariages repart à la hausse mais dans une conjoncture parfois compliquée

C'est la pleine saison des mariages qui reprend en ce moment notamment en Haute-Vienne où les traiteurs sont très sollicités mais pour certains commerces spécialisés dans les robes de mariées, si la clientèle est de retour elle s'y prend parfois au dernier moment et avec un budget contraint.

Au magasin "L' écrin du Jour" à Limoges, les clientes reviennent mais s'y prennent de plus en plus souvent à la dernière minute

"Ce n'est plus comme avant la crise sanitaire" confie Pascal Duchesne gérant à Limoges du magasin "L'écrin du jour" spécialisé dans les robes de mariées. "Les clientes regardent à 30 ou 40 euros près et viennent parfois seulement deux semaines avant leur mariage pour acheter leur robe" constate t-il. Pascal Duchesne reconnait que la conjoncture économique avec l'inflation freine sa clientèle. "Les gens ont pourtant envie de se marier, de faire la fête mais ils ont encore cette épée de Damoclès avec le Covid et cette conjoncture qui n'est pas favorable pour les budgets". Il est aussi confronté en ce moment à des difficultés pour faire venir de Chine les robes de mariées qu'il vend dans sa boutique.

"On refuse malheureusement des clients tous les jours"- Mélanie Planchon, traiteur à Condat-sur-Vienne

A la société "Les Pradines", traiteur à Condat-sur-Vienne prés de Limoges la saison a démarré sur les chapeaux de roue. "On fait 4 mariages par weekend ce qui est déjà énorme pour nous mais malheureusement on est obligé de refuser des clients tous les jours" explique la gérante Mélanie Planchon qui a donné la priorité à ceux qui avaient déjà reporté leur mariage à cause de la crise sanitaire.

"On aimerait faire plus de mariages mais on ne trouve pas de personnel" explique Mélanie Planchon traiteur à Condat-sur-Vienne © Radio France - Françoise Ravanne

Le nombre de mariages en nette augmentation à Limoges

Mélanie Planchon reconnait aussi qu'elle est prête à engager du personnel pour faire face à la demande de futurs mariés qui n'arrivent pas à trouver de traiteur disponible mais le problème "c'est comme dans beaucoup de secteurs depuis la crise du Covid, on ne trouve personne même en faisant appel à des agences d'interim" explique t-elle. Et visiblement selon elle la saison des mariages pourrait s'étendre cette année jusqu'à mi novembre pour être sûr de trouver un traiteur ou une location de salle. Car les mariages repartent à la hausse. Sur la seule ville de Limoges, entre juin et septembre, il y a déjà 216 mariages programmés contre 170 l'an dernier et seulement 124 en 2020.