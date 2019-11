Limoges : le nouveau bureau de police inauguré au cœur du quartier de la Bastide

Le nouveau bureau de police du quartier de la Bastide a été inauguré ce vendredi à Limoges. Des locaux tous neufs situés au cœur de ce quartier sensible de Limoges mais qui est en pleine rénovation. Un lieu avec 15 fonctionnaires et qui a pour vocation d'être au plus prés de la population.

Limoges, France

Les 15 fonctionnaires de police qui sont affectés au bureau de police de la Bastide à Limoges disposent désormais d'un espace de 180 m2 pour mener à bien leurs missions. Un vrai confort pour eux mais aussi pour les habitants de ce quartier sensible du nord de Limoges. Car l'objectif est d'être au plus prés de la population. "Il y a des espaces de confidentialité ce qui veut dire que les usagers qui vont venir n'auront pas l'impression qu'ils ont le regard des autres quand ils viendront porter plainte" se félicite le préfet de la Haute Vienne Seymour Morsy.

De la prévention oui mais aussi une force de dissuasion

Le directeur départemental de la sécurité publique en Haute-Vienne, Yannick Salabert souligne le fait que ce nouveau bureau de police s'intègre totalement dans le cœur du quartier de la Bastide car il est situé à côté de la poste et des commerces. Un quartier ouvert désormais sur la ville "L'important c'est que ces policiers soient connus de la population, qu'il y ait des contacts avec les habitants" explique Yannick Salabert, même s'il reconnait qu'il y a parfois des tensions. "Les policiers ont aussi un rôle répressif et ces tensions s'expliquent parce qu'ils sont là pour mettre fin par exemple à du trafic de stupéfiants et qu'ils gênent ceux qui ne respectent pas la loi".

"Des rapports de confiance avec les habitants se sont créés"- Le major Philippe Besse

"Au début c'était compliqué et à force de nous voir dans le paysage des liens et des rapports de confiance se sont créés avec les habitants" explique le major Philippe Besse qui est à la tête du bureau de police "Et aujourd'hui la population nous apprécie et vient nous remercier même si évidemment les délinquants eux ne nous apprécient pas parce qu'on vient troubler leur économie souterraine" ajoute t-il.

Des enfants du quartier de la Bastide conviés à l'inauguration aux côtés du maire de Limoges et du préfet de la Haute-Vienne © Radio France - Françoise Ravanne

De son coté le maire de Limoges précise que la ville a largement soutenu la présence de ce bureau de quartier et que la police municipale continuera à travailler main dans la main avec la police nationale. "Nous sommes dans un service de proximité pour la population" a souligné Emile Roger Lombertie. Un bureau de police qui s'inscrit dans le réaménagement global du quartier de la Bastide.