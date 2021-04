Limoges : le NPA entre en campagne, Philippe Poutou soutient les intermittents du spectacle

Ce samedi, Philippe Poutou et des militants du NPA ont distribué des tracts sur le marché Marceau à Limoges. Dans le viseur des militants, les conséquences de la crise sanitaire sur les plus précaires. Philippe Poutou est aussi allé soutenir les intermittents qui occupent le théâtre de l'Union.

"Il faut lutter contre cette réforme de l'assurance chômage, tous ensemble !" Les militants du Nouveau Parti Anticapitaliste, dont l'ancien candidat à la Présidentielle Philippe Poutou, ont apporté leur soutien aux intermittents du spectacle qui occupent depuis plusieurs semaines le théâtre de l'Union.

Dans le viseur notamment, la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en vigueur au début du mois de juillet. "C'est un élément de plus dans l'attaque anti-sociale du gouvernement. La crise sanitaire a révélé un monde économique et politique qui ne fonctionne pas et qui écrase toujours les mêmes. Les écarts de richesse augmentent, il faut dénoncer ces inégalités."

Un débat grâce aux régionales

Le Nouveau Parti Anticapitaliste entend donc profiter de ce temps électoral pour occuper le terrain. Pour Philippe Poutou, l'objectif est clair : "On veut discuter d'une société démocratique qui respecte plus les gens et donc on veut faire le lien entre les régionales et les problématiques nationales pour faire entendre notre message. Il faut que l'on arrive à se lier tous ensemble contre ce système qui écrase tout le monde."

Pour ces élections, le NPA va rouler avec la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. La tête de liste pour les régionales sera d'ailleurs Clémence Guetté de la France Insoumise.

La liste complète pour les régionales, au côté de la France Insoumise et de quelques communistes, doit être présentée dans les prochains jours."

Le NPA appelle déjà à la mobilisation ce samedi 1er mai à 10h place de la République à Limoges. Avant le traditionnel défilé du 1er mai, les occupants du théâtre de l'Union vont présenter un spectacle revendicatif pour défendre les services publics.